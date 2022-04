Les investisseurs exhortent Rio Tinto à réduire ses émissions indirectes

Rio Tinto a enregistré le meilleur bénéfice annuel de son histoire en 2021 et a versé aux actionnaires un dividende record de 16,8 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, grâce à la hausse des prix du minerai de fer et à la forte demande du principal consommateur, la Chine.

La réputation du mineur anglo-australien a toutefois souffert d'un rapport qu'il a publié en février mettant à nu les brimades, le racisme et le sexisme dans l'entreprise, et de la fermeture par le gouvernement serbe de son projet de lithium dans le pays en janvier.

"Nous avons beaucoup de travail à faire - mais je crois que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le PDG Jakob Stausholm à l'AGO.

En octobre, Rio a annoncé un plan de 7,5 milliards de dollars pour réduire ses émissions d'ici 2030, en cherchant à diviser par deux ses émissions de carbone Scope 1 et 2 - émissions directes de l'entreprise et certains types d'émissions indirectes - d'ici la fin de la décennie.

Rio n'a cependant pas détaillé comment il compte réduire le Scope 3, ou les émissions des clients, mais a déclaré qu'il travaillait avec des partenaires.

"Compte tenu de la forte empreinte Scope 3 de Rio Tinto, (qui) compte pour 95% des émissions totales, l'absence d'objectifs concrets est préoccupante", a déclaré la société de conseil en procuration Institutional Shareholder Services (ISS), qui fournit des recommandations de vote aux actionnaires.

Le gestionnaire d'investissement Sarasin and Partners a voté contre les comptes financiers de Rio et le renouvellement du mandat de l'auditeur KPMG, affirmant qu'il n'est pas clair comment les coûts de réalisation des engagements en matière de carbone ont été intégrés dans les états financiers de la société.

Rio est doublement cotée à Londres et à Sydney et les votes seront comptés et rendus publics lors de son AGO à Melbourne le 5 mai.