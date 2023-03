Rio Tinto a encore du pain sur la planche, selon un audit sur le patrimoine culturel

Rio Tinto a commandé cet audit dans le cadre de son engagement à revoir ses pratiques après avoir détruit des abris rocheux d'importance culturelle dans les gorges de Juukan, en Australie occidentale, en vue de l'exploitation d'une mine de fer en 2020.

Le rapport fait état d'une amélioration des pratiques, en particulier dans les exploitations de minerai de fer de Rio Tinto, mais constate que l'entreprise doit respecter plus systématiquement les normes de bonnes pratiques, notamment en élaborant des plans d'exploitation minière en collaboration avec les communautés concernées, sur ses autres sites mondiaux.

Dans près de la moitié de ses sites, Rio Tinto n'avait pas de plan d'héritage culturel, ce plan était obsolète ou présentait des lacunes importantes, selon le rapport du cabinet de conseil en développement durable ERM.

"Par conséquent, il existe un risque que les impacts actuels et émergents sur le patrimoine culturel ne soient pas facilement identifiés et/ou gérés de manière appropriée", a déclaré ERM.

L'un des principaux changements que Rio Tinto s'est engagé à apporter à la suite de la destruction des gorges de Juukan a été de veiller à ce que les chefs de projet soient conscients et responsables de la protection du patrimoine culturel sur leur parcelle, en l'intégrant dans leur processus de prise de décision.

L'audit a également révélé que près de la moitié des actifs de Rio n'avaient pas accès à une expertise en matière de patrimoine culturel suffisamment qualifiée et expérimentée au sein de l'entreprise. La gestion du patrimoine culturel ne devrait pas être sous-traitée, car la propriété des décisions devrait revenir à Rio Tinto, a déclaré ERM.

L'entreprise minière mondiale doit améliorer et rendre plus cohérente sa planification du patrimoine culturel en ce qui concerne la gestion de l'eau et la fermeture de ses opérations, a ajouté le rapport.

Le rapport fait suite à un audit de 37 actifs de Rio Tinto. L'audit a été réalisé en 2021 et 2022 sur 20 actifs en Australie et 17 actifs dans d'autres pays où Rio Tinto opère, notamment le Canada, l'Afrique du Sud, les États-Unis et la Mongolie.