Rio Tinto attire plusieurs propositions pour construire 4 GW d'énergie éolienne et solaire

Kellie Parker, chef de la direction de Rio Tinto en Australie, a déclaré que la société, qui est le plus grand consommateur d'électricité du pays, avait reçu des propositions pour "beaucoup plus que les 4 GW" qu'elle avait demandés dans son appel à propositions essentiel pour réduire ses émissions de carbone.

Rio Tinto a déclaré en juin que son usine d'aluminium Boyne, sa raffinerie d'alumine Yarwun et sa raffinerie d'alumine Queensland ont besoin d'un total de 1 140 mégawatts (MW) d'énergie fiable, et qu'il recherchait des offres pour construire au moins 4 000 MW, soit 4 GW, d'énergie éolienne et solaire soutenue par le stockage d'énergie qui serait nécessaire pour fournir une énergie stable.

Parker n'a toutefois donné aucune estimation du coût des projets vendredi.

"Nous comprenons tous que l'Australie reste un endroit coûteux à construire, donc ce ne sera pas facile", a-t-elle déclaré lors d'un discours devant le Melbourne Mining Club.

Plusieurs problèmes doivent être résolus avant que la construction massive d'énergies renouvelables - équivalente à plus d'un tiers de la capacité éolienne et solaire totale dont dispose déjà l'Australie - puisse être mise en œuvre.

"Une solution de réseau coordonnée dans le Queensland sera essentielle et nécessite la collaboration des fournisseurs, des utilisateurs, des régulateurs, des fournisseurs de transmission et des décideurs politiques. La technologie jouera également un rôle important", a déclaré M. Parker.

La société doit encore décider du rôle qu'elle jouera dans la production ou la fourniture d'énergie renouvelable, car les propositions qu'elle a reçues impliquent qu'elle soit propriétaire, opérateur, partenaire, investisseur et client des projets, a-t-elle déclaré.