Rio Tinto doit faire face à un procès aux États-Unis pour les dépassements de coûts de la mine mongole

Dans une décision de 134 pages rendue publique mardi, le juge de district américain Lewis Liman à Manhattan a déclaré que les fonds conseillés par Pentwater Capital Management LP, le principal actionnaire minoritaire de Turquoise avec une participation d'environ 10 %, peuvent poursuivre un recours collectif proposé au nom des actionnaires de Turquoise de juillet 2018 à juillet 2019.

Le juge a rejeté certaines réclamations contre Rio Tinto et divers dirigeants, et toutes les réclamations contre la société Turquoise basée à Montréal. Sa décision est datée du 2 septembre.

Pentwater a accusé Rio Tinto et Turquoise d'avoir frauduleusement assuré que la mine Oyu Tolgoi, d'une valeur de 5,3 milliards de dollars, était "conforme au plan" et "au budget", même si elle accusait jusqu'à 2 ans et demi de retard et dépassait le budget de 1,9 milliard de dollars.

Les actionnaires de Turquoise ont déclaré que leurs investissements ont perdu près des trois quarts de leur valeur lorsque la vérité a été connue.

En laissant Pentwater, basé à Chicago, chercher à tenir Rio Tinto responsable de certaines des déclarations de Turquoise, Liman a cité les allégations selon lesquelles les sociétés avaient une "relation extraordinairement étroite" et que Rio Tinto avait un "contrôle quasi total" sur la mine.

"Les plaignants allèguent suffisamment que Rio était au courant des retards ou des dépassements de coûts peu avant la période du recours collectif et, au lieu d'essayer de les réparer ou de les divulguer aux investisseurs, a tenté de faire taire ceux qui en parlaient", a écrit Liman.

Rio Tinto n'a pas fait de commentaire immédiat. Turquoise et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. L'avocat de Pentwater, Salvatore Graziano, a refusé de commenter.

Au début du mois, Rio Tinto a accepté de payer environ 3,3 milliards de dollars pour les 49 % de Turquoise qu'il ne possède pas encore.

Turquoise possède 66 % de la mine Oyu Tolgoi, et la Mongolie possède le reste.

En janvier, Rio Tinto et la Mongolie ont réglé un long différend sur les avantages économiques de la mine, dans un accord qui a annulé 2,4 milliards de dollars de dette due par le gouvernement de la Mongolie.

L'affaire est la suivante : In re Turquoise Hill Resources Ltd Securities Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-08585.