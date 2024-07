Le groupe minier mondial Rio Tinto négocie avec les travailleurs de sa mine de cuivre d'Oyu Tolgoi, en Mongolie, afin d'éviter de nouvelles actions syndicales liées à la forte baisse des salaires qui a déclenché une première grève en mai.

Rio Tinto a commencé l'exploitation souterraine d'Oyu Tolgoi, l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or au monde, en mars de l'année dernière et s'apprête à produire environ 500 000 tonnes de cuivre par an à partir de 2028.

La production de cuivre vaudrait quelque 5 milliards de dollars par an aux prix actuels, qui sont passés sous la barre des 10 000 dollars la tonne après avoir atteint un record de près de 11 000 dollars la tonne en mai.

Les changements apportés au droit du travail de la Mongolie, qui sont entrés en vigueur au début de 2022, ont incité Rio Tinto à recalculer les indemnités versées aux employés.

Les salaires ont chuté de 80 %, selon l'organisation non gouvernementale OT Watch, qui est en contact avec les travailleurs de la mine.

"Une demande d'ouverture de négociations a été envoyée et OT doit y répondre avant le 5 juillet 2024. Une nouvelle grève est possible si 70 % des principales revendications salariales et 50 % des autres revendications ne sont pas satisfaites ", a déclaré par courriel à Reuters le directeur d'OT Watch, Sukhgerel Dugersuren.

"La principale revendication des travailleurs est de ramener les salaires à des niveaux similaires à ceux payés pour le même type de travail effectué dans d'autres mines de Rio Tinto", a déclaré OT Watch dans une note d'information transmise à Reuters, ajoutant que les travailleurs étaient payés "lamentablement 1 596 dollars par mois pour un travail loin de chez eux".

À titre de comparaison, le salaire mensuel moyen dans les mines australiennes s'élève à 10 413 dollars australiens (6 919 dollars), selon les données du gouvernement.

Pendant la grève du 10 au 17 mai, selon les travailleurs, toutes les mines à ciel ouvert et souterraines ont été arrêtées, ce qui a pu entraîner des problèmes structurels sous terre, a déclaré OT Watch.

"Le débrayage n'a pas affecté les opérations minières et il n'y a pas eu d'impact matériel sur la production minière", a déclaré Rio Tinto, ajoutant que la grève était limitée à un "petit groupe d'employés" qui "cherchaient à comprendre l'impact des changements apportés aux composantes du salaire moyen".

"Les pourparlers se poursuivent et une nouvelle convention collective devrait être négociée à l'avenir", a ajouté l'entreprise minière.

(1 $ = 1,5049 dollar australien)