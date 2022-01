Rio Tinto prévoit des expéditions de minerai de fer faibles en 2022 en raison de problèmes de main-d'uvre et de retards de projets

Le premier producteur mondial de minerai de fer a dit s'attendre à expédier entre 320 millions et 335 millions de tonnes (Mt) en 2022 depuis la région de Pilbara, dans l'ouest de l'Australie, une prévision dont le point médian est inférieur à l'estimation de RBC (332 Mt) et à celle d'UBS (entre 330 Mt et 340 Mt).

L'année dernière, Rio a expédié 321,6 Mt de ce produit de base pour la fabrication d'acier, soit une baisse de 3 % par rapport à 2020.

Les actions du minier mondial ont chuté jusqu'à 1,9% à 107,91 dollars australiens, mais ont fait marche arrière pour s'échanger en légère hausse, à 01h17 GMT.

Le retard de la production de la nouvelle mine greenfields ainsi que les pénuries de main-d'œuvre en Australie occidentale en raison de la fermeture prolongée des frontières inter-États due à une pandémie ont également entraîné une baisse des expéditions de minerai de fer de la région de Pilbara.

"Les opérations de Rio Tinto continuent de serpenter et les problèmes de capacité des mines de minerai de fer sont susceptibles de peser à nouveau en 2022, bien que sur un profil de production prévisionnel déjà réduit", ont indiqué dans une obligation les analystes de RBC Capital Markets.

"Bien que les prix du minerai de fer aient apporté un certain réconfort aux actions ces dernières semaines, nous continuons à voir des perspectives difficiles pour le minerai de fer au cours de l'année 2022."

Même si Rio s'est dit "encouragé" par les perspectives de croissance en 2022, il a averti que les perturbations potentielles liées à la montée en flèche des cas de COVID-19 et à toute tension géopolitique pourraient faire des ravages.

"Les orientations supposent que le développement de la pandémie ne conduit pas à des restrictions imposées par le gouvernement et à des cas prolongés généralisés ... ce qui pourrait entraîner l'incapacité de travailler d'un nombre important de notre main-d'œuvre essentielle à la production et de notre base d'entrepreneurs", a déclaré le mineur dans un communiqué.

"Ce risque est exacerbé au niveau mondial par des marchés du travail tendus et des retards dans la chaîne d'approvisionnement."

Le secteur immobilier chinois, criblé de dettes, présente également un certain risque, car le ralentissement de l'activité de construction a pesé sur la demande de matières premières, notamment le minerai de fer, dont les prix ont presque été divisés par deux par rapport au pic atteint en mai de l'année dernière.

Par ailleurs, alors que le minier mondial développe son activité de matériaux pour batteries avec l'acquisition récente du projet de lithium Rincon en Argentine, il prévoyait d'interrompre des travaux similaires dans l'ouest de la Serbie en raison des protestations de groupes écologistes dans le pays.

Le producteur de minerai de fer a expédié 84,1 millions de tonnes de minerai de fer au cours de la période de trois mois se terminant le 31 décembre, ce qui correspond à peu près aux prévisions d'UBS de 84 millions de tonnes et dépasse les estimations de RBC de 82,6 millions de tonnes.