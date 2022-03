Rio Tinto propose 2,7 milliards de dollars pour racheter le reste de la participation dans Turquoise Hill

L'offre non contraignante de 34 dollars canadiens par action représentait une prime de plus de 32 % par rapport à la clôture de Turquoise Hill vendredi, et fait suite au règlement par Rio Tinto avec le gouvernement mongol en janvier d'un différend de longue date sur l'expansion de 6,93 milliards de dollars du projet Oyu Tolgoi.

"Rio Tinto croit fermement au succès à long terme d'Oyu Tolgoi et de la Mongolie... C'est pourquoi nous voulons augmenter notre participation dans Oyu Tolgoi, simplifier la structure de propriété", a déclaré la société.