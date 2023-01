Talon Metals découvre une nouvelle minéralisation de nickel-cuivre dans le Minnesota

La demande de nickel, un métal blanc argenté utilisé pour renforcer le stockage d'énergie dans la cathode d'une batterie, devrait bondir au cours de la prochaine décennie avec la généralisation des véhicules électriques.

Plus tôt cette année, Tesla Inc a signé son premier contrat d'approvisionnement en nickel aux États-Unis avec Talon, décrochant ainsi une source américaine clé de ce métal pour ses usines de batteries au Texas et au Nevada.

Talon a déclaré que son projet du Minnesota, dont l'ouverture est prévue pour 2026, est une coentreprise avec le minier mondial Rio Tinto.