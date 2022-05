Turquoise Hill recevra un financement par emprunt de Rio Tinto alors qu'elle évalue son offre de 2,7 milliards de dollars

En mars, Rio Tinto avait proposé de racheter les 49 % de Turquoise Hill qu'il ne possède pas encore pour environ 2,7 milliards de dollars en espèces, ouvrant ainsi la voie à la propriété directe de l'énorme projet minier cuivre-or Oyu Tolgoi en Mongolie.

Toutefois, l'offre s'est heurtée à l'opposition des principaux actionnaires de Turquoise Hill, dont l'investisseur activiste Pentwater Capital Management, qui a déclaré que l'offre était trop basse.

L'année dernière, Pentwater Capital avait intenté un recours collectif à New York contre Rio Tinto pour obtenir des dommages et intérêts, alléguant que le mineur avait dissimulé pendant des mois les problèmes qui affectaient la mine Oyu Tolgoi, retardée depuis longtemps et dont le budget avait été dépassé.

Mercredi, Turquoise Hill a également déclaré qu'elle avait obtenu un report de la date à laquelle elle doit réunir au moins 650 millions de dollars, du 31 août au 31 décembre.