Rio Tinto : Jefferies relève son conseil

Jefferies relève son conseil sur Rio Tinto de 'conserver' à 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 6700 à 6800 pence, dans le cadre d'une note sur le secteur minier où il rehausse ses prévisions de prix du minerai de fer et du charbon.



Alors qu'il s'attendait à ce qu'un ralentissement de la demande conduise à une période de baisse des prix des matières premières, le broker pense voir un changement de politique en Chine, qui était nécessaire pour déclencher une reprise progressive de la demande locale.



'Si les risques macroéconomiques sont clairement élevés et si les actions minières devraient être volatiles, le secteur est sous-évalué et prêt à surperformer à mesure que la Chine se redresse', ajoute Jefferies.



