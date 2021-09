Rio Tinto : Oddo relève son opinion

Dans une note sur les grandes valeurs minières européennes, Oddo BHF adopte une opinion 'neutre' sur Rio Tinto, contre 'sous-performance' précédemment, malgré un objectif de cours ramené de 5800 à 5100 pence.



'La correction du prix du minerai de fer (76% de l'EBITDA H1 2021) nous semble désormais en grande partie intégrée (potentiel +8%) tandis que son bilan solide devrait sécuriser un retour de cash très généreux aux actionnaires', explique-t-il.



Au niveau du secteur, Oddo pointe 'une concomitance de facteurs de stress préjudiciable au secteur' avec un minerai de fer qui 'cristallise les craintes', et révise ses attentes à la baisse, mais il estime que 'les groupes sont mieux armés que lors des crises précédentes'.



