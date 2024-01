(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, après une performance largement positive à New York.

La saison des résultats américains continue de s'accélérer, avec Netflix qui a bondi de 8,7 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le service de streaming a fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, d'une marge d'exploitation supérieure aux prévisions et d'un nombre record d'abonnés. Malgré les récentes hausses de prix, Netflix a déclaré que le nombre d'abonnés au service de streaming payant a augmenté d'environ 13 % pour atteindre 260,28 millions, contre 230,75 millions l'année précédente, avec 13,12 millions d'ajouts nets au cours du trimestre, ce qui représente le quatrième trimestre le plus important jamais enregistré.

Par ailleurs, le Royaume-Uni et l'Europe publieront ce matin des indices rapides des directeurs d'achat (PMI). Ils devraient indiquer que le nadir de l'activité du secteur privé est passé et que les chiffres se sont améliorés par rapport à décembre. Les PMI flash américains suivront cet après-midi.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 17,7 points, 0,2%, à 7 503,43

Hang Seng : en hausse de 2,2% à 15 689,85

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,8% à 36 226,48

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 519,20

DJIA : clôture en baisse de 96,36 points, 0,3%, à 37 905,45

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3% à 4 864,60

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 15 425,94

EUR : en hausse à 1,0866 USD (1,0835 USD)

GBP : hausse à 1,2707 USD (1,2660 USD)

USD : baisse à JPY147,83 (JPY148,54)

OR : en hausse à 2 026,86 USD l'once (2 023,60 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 79,66 USD le baril (79,92 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 CET PMI composite flash de la zone euro

09:30 CET PMI composite flash pour l'Allemagne

09:30 GMT PMI composite flash pour le Royaume-Uni

07:00 EST Applications hypothécaires américaines MBA

09:45 EST PMI composite flash américain

10:30 EST US EIA Stocks de pétrole brut

Les députés britanniques auront la possibilité de débattre de l'action militaire du Royaume-Uni contre les rebelles houthis basés au Yémen, après que Rishi Sunak ait mis en garde contre d'autres frappes aériennes si les attaques contre le transport maritime se poursuivent. Le premier ministre a résisté aux appels à un vote des Communes après que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont pris pour cible, pour la deuxième fois, des sites liés au groupe soutenu par l'Iran. Les parlementaires pourront toutefois s'exprimer mercredi sur cette action, qui fait suite à la première vague de frappes conjointes du 11 janvier. Le ministre des affaires étrangères, David Cameron, se rendra dans la région dans les prochains jours pour tenter d'apaiser les tensions.

Des vols ont été annulés et des trains suspendus à la suite de la tempête Jocelyn qui s'est abattue sur le Royaume-Uni - et les prévisionnistes affirment que le pire reste à venir. Le temps violent a causé d'importantes perturbations dans les transports et la tempête devrait être à son apogée dans les premières heures de mercredi, avec la possibilité que les avertissements du Met Office soient prolongés jusqu'à l'heure de pointe, a déclaré le Met Office. Mardi soir, huit vols ont été annulés à l'aéroport de Dublin et quatre à l'aéroport de Glasgow. En Écosse, les services ferroviaires ont été suspendus à partir de 19 heures et les automobilistes ont été invités à reporter leurs déplacements.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

UBS réduit British American Tobacco à "neutre" (acheter) - objectif de prix 2.400 (2.900) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Rio Tinto a déclaré avoir été informé par les autorités qu'un avion transportant ses employés s'est écrasé alors qu'il se rendait à la mine Diavik, près de Forth Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. L'accident a fait des victimes, a déclaré Rio Tinto. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nous les aiderons de toutes les manières possibles à découvrir exactement ce qui s'est passé", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm. Séparément, Rio Tinto a déclaré qu'il avait accepté d'acheter toute l'électricité du parc solaire Upper Calliope de 1,1 gigawatt pour fournir de l'énergie renouvelable à ses opérations de Gladstone. "L'accord apportera plus d'énergie renouvelable à l'un des centres industriels les plus importants d'Australie et marque une nouvelle étape vers l'objectif climatique de Rio Tinto, qui est de réduire de moitié ses émissions de carbone de portée 1 et 2 au cours de la décennie", a déclaré la société minière. Il a indiqué que, dans le cadre d'un nouveau contrat d'achat d'électricité conclu avec European Energy Australia, il achètera toute l'électricité produite par le parc solaire pendant 25 ans. European Energy construira et exploitera la centrale sur un site situé à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Gladstone, dans l'attente des autorisations de développement et de raccordement au réseau. Une fois achevé, le parc solaire Upper Calliope pourrait réduire les émissions de carbone de Rio Tinto de 1,8 million de tonnes par an.

Flutter Entertainment a déclaré que ses actions cotées sur Euronext Dublin ont cessé d'être négociées mardi et seront retirées de la cote lundi. La société de paris sportifs prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York, et a déclaré jeudi dernier que l'opération était en bonne voie pour lundi. Elle conservera une cotation privilégiée à Londres, restant ainsi dans l'indice FTSE 100.

----------

----------

abrdn a annoncé un nouveau programme de transformation visant à réaliser des économies de coûts annualisées d'au moins 150 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année prochaine. Le programme comprendra la suppression des niveaux de gestion, l'augmentation de la portée du contrôle, des gains d'efficacité dans les domaines de l'externalisation et de la technologie, ainsi que la réduction des frais généraux dans les fonctions du groupe et les services de soutien. Alors que la plupart des économies proviendront des coûts non liés au personnel, l'abdrn s'attend à supprimer environ 500 postes. À la fin du second semestre 2023, les actifs gérés et administrés ont diminué pour atteindre 494,9 milliards de livres sterling, contre 495,7 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin. Dans le même temps, les sorties nettes de capitaux ont atteint 12,4 milliards de livres sterling au second semestre, contre 5,2 milliards de livres sterling au premier semestre. Pour l'ensemble de l'année 2023, elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit largement conforme au consensus, et que le capital général ajusté soit supérieur au consensus.

JD Wetherspoon a fait le point sur ses dernières transactions. Au cours des 25 semaines précédant le 21 janvier, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente. Les ventes au bar ont augmenté de 12 %, la nourriture de 7,9 % et les machines à sous et à fruits de 10 %. Les ventes de chambres d'hôtel ont également augmenté de 3,1 %. L'exploitant de pubs a déclaré que les ventes totales avaient augmenté de 8,4 % depuis le début de l'année. Il s'attend à ce que le niveau d'endettement à la fin de l'exercice 2024 soit globalement conforme à celui de la fin de l'exercice précédent, à savoir 642 millions de livres sterling. JD Wethersppon a indiqué qu'il possédait un portefeuille de 814 débits de boissons. Il a indiqué que cinq débits de boissons avaient été vendus et que huit débits de boissons loués avaient été cédés au propriétaire ou sous-loués. Elle a ouvert deux débits de boissons depuis le début de l'année. Elle s'attend à ce que ses résultats pour l'exercice financier soient conformes aux attentes du marché. Son semestre se termine le 28 janvier et elle annoncera ses résultats le 22 mars.

Diversified Energy a pris note de l'évolution récente du cours de son action, en l'imputant à un rapport de vendeurs à découvert. Son action a baissé de 28 % au cours du mois dernier et de 56 % au cours des six derniers mois. "La société et son conseil d'administration sont conscients du récent rapport opportuniste publié par un vendeur à découvert qui répète des affirmations déjà formulées que la société a déjà abordées de manière transparente et proactive avec les investisseurs et les autres parties prenantes. Ce rapport contient de nombreuses inexactitudes, ignore des résultats financiers et opérationnels spécifiques ainsi que des actions de développement durable, et est conçu dans le seul but d'avoir un impact négatif sur le cours de l'action de la société pour le propre bénéfice du vendeur à découvert", a déclaré la société. Diversified continuera à "se concentrer sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires, à donner la priorité à la réduction de l'encours de la dette et à évaluer les opportunités de croissance stratégique et d'accroissement de la valeur ajoutée".

La réduction des livraisons de lettres de Royal Mail à cinq ou trois jours par semaine est l'une des options proposées par l'organisme de surveillance du secteur, qui a averti que le service postal universel risquait de devenir "non viable" en l'absence de réforme. L'Ofcom a déclaré que le service postal universel britannique "doit se moderniser" et a présenté des propositions pour sa refonte à la suite d'un réexamen, Royal Mail ayant demandé l'abandon de la distribution du courrier le samedi en raison de l'effondrement de la demande. Deux options principales sont envisagées : réduire le service de six jours par semaine à cinq ou trois jours, bien que cela nécessite que le gouvernement et le parlement modifient les lois actuelles ; une autre proposition consiste à réviser les services de première et de deuxième classe ainsi que les services commerciaux. L'autre proposition consiste à remanier les services de première et de deuxième classe ainsi que les services commerciaux, ce qui pourrait se traduire par l'introduction d'un service où la plupart des livraisons prendraient jusqu'à trois jours ou plus, le service du lendemain étant toujours disponible pour les lettres urgentes.

AUTRES ENTREPRISES

Le fabricant de points quantiques Nanoco a confirmé qu'il avait reçu la deuxième tranche du produit du litige de Samsung à la suite du règlement de l'année dernière pour la violation présumée de la propriété intellectuelle de Nanoco. La société a reçu une somme nette de 71,8 millions d'USD : "Grâce à cette somme, nous pouvons maintenant finaliser nos plans pour un retour significatif du capital aux actionnaires. Ces fonds permettront également à notre activité commerciale d'être correctement financée afin de tirer parti de l'attrait commercial croissant et des opportunités de développement de notre plateforme technologique innovante", a déclaré le PDG Brian Tenner.

