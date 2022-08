Analyse-Les banques de développement sous pression pour indemniser les communautés lésées

Cet électricien de 38 ans et les représentants de 12 autres villages se sont plaints il y a trois ans à la Société financière internationale (SFI), affiliée à la Banque mondiale, que le développeur du projet, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), soutenue par l'État, n'avait pas réparé les dommages qu'elle avait causés depuis 1973.

Les villageois disent qu'ils veulent que leurs terres minées soient réhabilitées et que leurs communautés soient indemnisées. Ils espéraient que la SFI, qui a contribué à hauteur de 200 millions de dollars au financement de l'expansion de la mine, les aiderait.

Mais la SFI et d'autres grandes banques de développement, telles que la Banque asiatique de développement et la Banque africaine de développement, résistent depuis longtemps à l'idée de dédommager les communautés touchées par les projets qu'elles financent, même si elles reconnaissent que les développeurs ne sont souvent pas à la hauteur.

Une augmentation des plaintes concernant des projets tels que ceux de la Guinée a incité les activistes à pousser les banques de développement à contribuer aux compensations.

Un groupe d'activistes, l'organisation à but non lucratif Accountability Counsel, pointe du doigt une augmentation de 231 % des plaintes entre 2009 et 2019 comme preuve que les banques de développement soutiennent des projets sans tenir compte des communautés. Seulement 16,4 % des 1 614 plaintes déposées depuis 1994 ont abouti à une conclusion formelle, ajoute-t-il.

Un porte-parole de la SFI a déclaré que la banque travaillait en étroite collaboration avec la CBG pour répondre aux préoccupations des villageois et qu'elle était engagée dans le processus de médiation.

Au lieu d'une compensation, la SFI met en avant son processus de plaintes indépendant qui facilite les pourparlers entre les développeurs de projets et les communautés, et recommande des changements au règlement de la banque pour les projets futurs.

Dans le cas de la mine en Guinée, les pourparlers de médiation ont été anticipés. CBG, qui est en partie détenue par Rio Tinto Plc et Alcoa Corp, a relocalisé le village de Lamarana à la veille des négociations prévues en 2020.

CBG avait promis 56 hectares de terres agricoles à la communauté de Lamarana mais n'en a livré que 22, selon Lamarana. Les nouvelles terres avaient été précédemment exploitées et étaient dépourvues de la terre arable nécessaire pour cultiver des aliments pour vivre, a-t-il ajouté.

"Ils nous ont dit que notre nouveau village serait comme un miroir de l'Afrique, car il serait si beau. Mais ils ne l'ont pas fait", a déclaré Lamarana dans une interview.

Un porte-parole de CBG a déclaré que la société s'était engagée à restaurer toutes les terres agricoles et parrainait des programmes de restauration des moyens de subsistance, notamment sur la production de volaille et l'agriculture durable.

Le porte-parole a également déclaré que CBG avait versé une certaine compensation en espèces ou en nature pour les terres, les cultures et les arbres touchés, mais a refusé de donner un chiffre, citant des exigences de confidentialité.

Lamarana a déclaré avoir reçu plusieurs petits paiements au fur et à mesure que la mine empiétait sur ses terres, mais affirme que lui et la communauté ont droit à davantage. Il a refusé de dire combien il a reçu en compensation, citant les négociations en cours.

Le porte-parole de la SFI a déclaré à Reuters qu'elle envisageait un nouveau cadre qui pourrait inclure un soutien financier ou des actions en nature de la SFI pour les communautés affectées "dans des circonstances exceptionnelles", sans préciser quelles seraient ces circonstances.

DES EXIGENCES PLUS STRICTES

David Pred, président d'Inclusive Development International (IDI), un organisme à but non lucratif qui aide les personnes lésées par les projets de développement, a déclaré que la SFI devrait échelonner ses déboursements de prêts et les lier aux emprunteurs qui respectent ses normes environnementales et sociales élevées. Elle devrait également demander que l'argent destiné aux compensations soit mis de côté dès le départ, a-t-il ajouté.

"Si la SFI n'avait fait que ces deux choses, les communautés de (Guinée) seraient dans une situation très différente aujourd'hui en ce qui concerne la possibilité d'obtenir réparation et cela aurait probablement permis d'éviter un grand nombre de préjudices que nous avons constatés depuis le début du projet d'expansion", a déclaré M. Pred.

La SFI échelonne les décaissements pour certaines compensations, mais il n'est pas clair si elle l'a fait pour le projet CBG.

Le porte-parole de la SFI a déclaré que la banque envisageait d'exiger des développeurs de projets qu'ils souscrivent une assurance comme une option pour couvrir le coût des compensations potentielles. Cependant, le porte-parole a ajouté que si les développeurs de projets sont accablés par trop de coûts, ils pourraient être découragés de travailler avec la SFI en premier lieu.

"Si nous n'arrivons pas à trouver le bon équilibre dans ce cadre, nous craignons de perdre des affaires et d'avoir moins d'impact", a déclaré le porte-parole.