Des anciens aborigènes ont interrompu une étude patrimoniale sur un projet de minerai de fer de Rio Tinto en Australie occidentale, car ils craignent que le groupe minier mondial n'ait minimisé les dommages qu'il leur a causés après qu'un dynamitage a touché un abri sous roche autochtone en août.

Rio Tinto a visité le site de Nammuldi le week-end dernier avec des représentants du peuple Muntulgura Guruma après qu'une explosion, le 6 août, a entraîné la chute d'un arbuste de Pilbara et d'un mètre carré de roche du surplomb d'un abri rocheux dont on estime qu'il a été habité pendant 40 000 à 50 000 ans.

"Les évaluations n'ont révélé aucun dommage structurel à l'abri rocheux lui-même, ni aucun dommage aux matériaux culturels", a déclaré Cecile Thaxter, vice-présidente de Rio Tinto, lors d'une webdiffusion lundi. "Nous tirerons les leçons de cet incident, notamment en modifiant nos pratiques si cela s'avère nécessaire.

Cet incident a suscité beaucoup moins d'indignation publique qu'il y a trois ans, lorsque Rio Tinto avait détruit des abris sous roche dans les gorges de Juukan, dans la même région, qui présentaient des traces d'occupation humaine remontant à 46 000 ans.

Toutefois, reflétant la profonde inquiétude des propriétaires traditionnels face à la manière dont Rio a géré ce dernier incident, les anciens de Muntulgura Guruma ont interrompu l'étude de son projet Brockman Syncline, nécessaire pour que le plus grand exploitant de minerai de fer au monde puisse maintenir sa production.

"Rio s'est empressé de dire à ses investisseurs qu'ils n'avaient causé aucun impact sur notre patrimoine, mais n'a pas tenu compte de notre point de vue une fois de plus", a déclaré Dawn Hughes, directrice de la Wintawari Guruma Aboriginal Corporation (WGAC), qui représente les Muntulgura Guruma.

"Nous avons demandé à Rio en 2016 de protéger ce site de manière adéquate, mais ils ne l'ont pas fait", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis à Reuters.

Un porte-parole de Rio Tinto n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Rio Tinto, qui n'a pas fait de déclaration publique pendant sept semaines après l'explosion, a déclaré qu'il était désolé et qu'il avait pris des mesures pour informer les parties concernées et réformer ses pratiques depuis Juukan. C'est la première fois en plus de 1 800 explosions que l'entreprise a détecté une telle perturbation.

"Nous sommes extrêmement inquiets d'apprendre que 87 de nos abris sous roche font l'objet d'une gestion des explosions. Dans quel état se trouvent-ils ? Combien d'autres ont été touchés ?", a déclaré M. Hughes, ajoutant que les propriétaires traditionnels n'ont aucun droit de regard ou de surveillance sur les explosions.

Ce différend intervient alors que les investisseurs et les constructeurs automobiles examinent de plus en plus attentivement les droits de l'homme et la protection du patrimoine lorsqu'ils évaluent les mines australiennes.

La destruction par Rio d'abris sous roche dans les gorges de Juukan en 2020 a suscité un tollé mondial, le départ de cadres supérieurs et une enquête parlementaire qui a recommandé une révision des lois australiennes sur la protection du patrimoine aborigène.

Toutefois, l'Australie-Occidentale est sur le point d'annuler ses lois sur la protection du patrimoine culturel aborigène pour 2021, introduites le 1er juillet, en raison de l'opposition des propriétaires terriens.

Ce dernier incident survient alors que le soutien au référendum du 14 octobre, qui reconnaîtrait les peuples indigènes dans la constitution australienne et créerait un organe indigène chargé de conseiller le gouvernement sur les questions ayant un impact sur les peuples aborigènes, est en perte de vitesse.