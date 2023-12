(Alliance News) - Ce qui suit est un récapitulatif des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées au cours de la semaine dernière et non rapportées séparément par Alliance News :

Rio Tinto PLC - Mineur basé à Londres - Bold Baatar, directeur général pour le cuivre, vend 55 208 actions à 57,72 livres sterling, d'une valeur de 3,2 millions de livres sterling, mercredi de la semaine dernière. Le directeur commercial Alfredo Barrios vend 40 000 actions à 57,75 GBP, pour une valeur de 2,3 millions de GBP, également mercredi, et vend encore 40 000 actions à 58,39 GBP, pour une valeur de 2,3 millions de GBP, jeudi.

Tullow Oil PLC - explorateur et producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest - Roald Goethe, directeur non exécutif, achète 150 000 actions à 0,36 GBP et 0,39 GBP, pour une valeur de 55 940 GBP, le vendredi de la semaine dernière.

Bluejay Mining PLC - exploration et développement de métaux de base et d'or au Groenland et en Finlande - L'administrateur non exécutif Roderick McIllree achète 10,0 millions d'actions à 0,0053 GBP, pour une valeur de 53 000 GBP, jeudi dernier. M. McIllree a rejoint le conseil d'administration de Bluejay le mois dernier.

US Solar Fund PLC - Société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur la possession et l'exploitation d'actifs d'énergie solaire en Amérique du Nord - Le directeur non exécutif Jamie Richards achète 119 617 actions à 41,80 pence, d'une valeur de 50 000 GBP, mercredi de la semaine dernière.

