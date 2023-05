Greatland Gold signe un accord avec Rio Tinto pour l'expansion en Australie occidentale

(Alliance News) - Greatland Gold PLC a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord d'exploitation et de coentreprise avec Rio Tinto Exploration Pty Ltd afin d'étendre ses activités dans la province de Paterson, en Australie.

La société de développement et d'exploration basée à Londres, spécialisée dans les gisements d'or et de cuivre à un niveau en Australie, a droit à une participation de 75 % dans le projet Paterson South, détenu à 100 % par Rio Tinto, dans le cadre d'un accord d'intégration en deux étapes.

Dans le cadre de la première étape de l'accord, Greatland peut acquérir une participation de 51 % dans le projet Paterson South en dépensant 1,7 million de dollars australiens, soit 896 174 livres sterling, en dépenses d'exploration et en forant 7 500 mètres dans un délai de quatre ans. Dans le cadre de la deuxième étape, Greatland a également le droit d'acquérir une participation supplémentaire de 24 % en investissant 14 millions de dollars australiens de plus dans le projet.

Rio Tinto Exploration est une filiale de la société minière et métallurgique anglo-australienne Rio Tinto PLC.

Shaun Day, directeur général de Greatland, a déclaré : "L'ensemble des concessions du projet Paterson Sud représente une opportunité exceptionnelle avec un certain nombre de cibles de forage hautement prioritaires, très prometteuses et dont l'héritage a été dégagé. Nous nous attendons à ce que certaines de ces cibles puissent être incorporées dans notre campagne de forage de 2023."

Mardi, Greatland a également déclaré avoir reçu une lettre de soutien de l'Australia & New Zealand Banking Group, de la HSBC Bank et de l'ING Bank Australia concernant la dette proposée et les facilités de couverture associées.

En septembre, Greatland a signé une lettre d'engagement avec le syndicat bancaire auto-organisé pour une dette proposée de 220 millions de dollars australiens sur sept ans, qui sera affectée à son projet Havieron, détenu à 30 %.

M. Day a ajouté : " La lettre de soutien démontre la solidité de nos relations avec ANZ, HSBC et ING et améliore encore la flexibilité financière de Greatland pour le financement du projet cuivre-or de Havieron. "

Les actions de Greatland étaient en hausse de 7,7 % à 7,78 pence chacune à Londres mardi matin.

