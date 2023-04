L'Europe en hausse mais New York s'apprête à terminer la semaine en demi-teinte

(Alliance News) - Les valeurs sûres en Europe ont clôturé en hausse vendredi, bien que le FTSE 100 ait sous-performé, freiné par le secteur minier.

Anglo American a perdu 4,1 %, Rio Tinto a chuté de 5,8 % et Glencore a cédé 2,3 %, sur fond de rapports commerciaux décevants dans le secteur.

Néanmoins, ce fut une journée largement positive pour terminer la semaine pour les actions européennes. Il n'en va pas de même pour la livre sterling, qui s'est effondrée à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires médiocre dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 11,52 points, soit 0,2 %, à 7 914,13 points. L'indice FTSE 250 a gagné 134,14 points, soit 0,7 %, à 19 270,01 points. L'AIM All-Share a gagné 1,07 point, soit 0,1%, à 830,30.

Sur la semaine, le FTSE 100 a progressé de 0,5 % et le FTSE 250 de 0,1 %. L'AIM a largement terminé la semaine comme elle l'avait commencée.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,1% à 790,93, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,5% à 16 851,62, et le Cboe Small Companies a perdu 0,5% à 13 142,98.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont progressé de 0,5 %.

"Dans l'ensemble, les actions sont toujours incapables d'établir une direction claire - après avoir rebondi depuis les plus bas de mars, il y a un sentiment de prudence quant à la suite des événements", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG.

La livre sterling était cotée à 1,2410 USD vendredi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 1,2449 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi.

La livre sterling a souffert après les données décevantes des ventes au détail au Royaume-Uni. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué plus que prévu en mars, selon les données de l'Office des statistiques nationales.

Le volume des ventes au détail aurait baissé de 0,9 % en mars par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1 % en février. La hausse mensuelle de février a été révisée à la baisse par rapport à une augmentation de 1,2 %, a déclaré l'ONS. Les marchés s'attendaient à ce que le volume des ventes au détail baisse de 0,5% en mars sur une base mensuelle, selon le consensus cité par FXStreet.

Pendant ce temps, le secteur privé britannique a connu en avril le taux d'expansion le plus rapide depuis 12 mois, selon les résultats de l'enquête de S&P Global, mais la croissance a été principalement tirée par le secteur des services.

L'indice de production composite du Royaume-Uni, corrigé des variations saisonnières de S&P Global flash, a atteint 53,9 points en avril, contre 52,2 en mars.

En dépassant la barre des 50 points qui sépare la contraction de l'expansion, il montre que la croissance du secteur privé s'est renforcée en avril pour le troisième mois consécutif.

La situation est similaire dans la zone euro, où le fossé entre le secteur manufacturier et le secteur des services s'est également creusé en avril.

L'indice PMI flash des services de la zone euro de la Hamburg Commercial Bank a atteint un niveau record de 56,6 points en avril, contre 55,0 points en mars. La lecture était plus élevée que le consensus du marché cité par FXStreet de 54,5.

Le PMI manufacturier global flash est tombé à un plus bas de 35 mois de 45,5 contre 47,3, indiquant que le ralentissement du secteur s'est aggravé. Ce chiffre est inférieur au consensus du marché de 48,0.

Le PMI composite flash est passé de 53,7 à 54,4, soit un plus haut de 11 mois.

L'euro s'est établi à 1,0974 USD à la clôture des marchés boursiers européens, en légère hausse par rapport à 1,0971 USD à la fin de la journée de jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,28 yens, en hausse par rapport à 134,04 yens.

La croissance du secteur privé américain a dépassé les attentes ce mois-ci, selon les chiffres d'une enquête de S&P Global.

L'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global a atteint un niveau record de 53,5 points en avril, contre 52,3 en mars. Le chiffre flash était supérieur à l'estimation de 52,8 points citée par FXStreet.

Les actions à New York étaient plus faibles en temps utile de la clôture européenne. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient chacun en baisse de 0,2 %, et le Nasdaq Composite a baissé de 0,1 %.

Procter & Gamble a progressé de 3,6 %. Au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, la société de biens de consommation a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 1,5 % pour atteindre 3,42 milliards de dollars, contre 3,37 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes nettes ont augmenté de 3,6 %, passant de 19,38 milliards USD à 20,07 milliards USD.

Parmi les sociétés cotées à Londres, Dowlais a été la plus performante du FTSE 100, avec une hausse de 3,8 %.

Jeudi, Melrose Industries a achevé la scission des activités de GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy et GKN Hydrogen de la société vers Dowlais. Les actions ont connu des débuts difficiles, clôturant en baisse de 20 %.

En janvier, Melrose a déclaré que les activités combinées de DemergerCo avaient enregistré un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de livres sterling en 2022, soit une hausse de 6 % à taux de change constants. Le bénéfice d'exploitation se situait entre 320 et 330 millions de livres sterling, soit une hausse de 21 %.

Les actions de Melrose ont terminé en baisse de 2,0 %.

La semaine prochaine, Dowlais sera intégré à l'indice FTSE 250, a déclaré jeudi l'opérateur de l'indice, FTSE Russell.

Parmi les valeurs du FTSE 250 vendredi, Network International a fait un bond de 10% à 397,00 pence après avoir confirmé avoir reçu une proposition de rachat de 400 pence par action de la part de Brookfield Asset Management.

L'offre de Brookfield fait suite à une autre offre potentielle de CVC Advisers et Francisco Partners Management pour le fournisseur de services de paiement, au prix de 387 pence par action.

Network a déclaré qu'il évaluait actuellement la proposition de Brookfield avec ses conseillers financiers et qu'il ferait une autre déclaration en temps voulu.

D'autres opérations de fusion et d'acquisition ont également eu lieu à Londres. Les actions de Sureserve ont bondi de 37 % à 123,51 pence, après que la société a déclaré avoir conclu un accord avec Cap10 4NetZero, une société détenue indirectement par Cap10 Partners, sur un rachat en numéraire du fournisseur de services énergétiques.

Cap10 paiera 125 pence pour chaque action Sureserve, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de 90 pence jeudi. La société a déclaré que cela la valorisait à environ 214,1 millions de livres sterling.

Le conseil d'administration de Sureserve a déclaré qu'il considérait les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables" et qu'il avait l'intention de recommander à l'unanimité l'acquisition lors d'une assemblée générale qui devrait se tenir en juin.

Kape Technologies, quant à elle, a déclaré que ses actionnaires devraient "envisager sérieusement d'accepter" une offre d'achat révisée d'Unikmind, même s'ils estiment qu'elle sous-évalue l'entreprise.

Le fournisseur de logiciels de sécurité numérique a reçu jeudi une dernière proposition de rachat en numéraire de la part d'Unikmind. La nouvelle offre valorise Kape à 1,54 milliard de dollars, alors que la précédente proposait une évaluation de 1,47 milliard de dollars.

Les actions de Kape ont augmenté de 0,6 %. Sa capitalisation boursière est de 1,24 milliard de livres sterling.

Vendredi, Unikmind, qui détenait déjà une participation de 54 % dans Kape, a déclaré avoir acheté environ 4 % supplémentaires de la société, ce qui lui confère une participation de 58 %. En outre, elle a déclaré avoir reçu des engagements de soutien pour un peu moins de 13 % d'actions supplémentaires de Kape, ce qui lui donne le contrôle de 71 % de l'entreprise.

de la société.

Kape a pris acte de cette évolution et a mis en garde contre les droits de ses actionnaires minoritaires au cas où Unikmind obtiendrait suffisamment de soutien pour pouvoir procéder à un retrait de la cote. Kape pense qu'Unikmind obtiendra suffisamment de soutien pour y parvenir.

"Par conséquent, malgré la valeur de l'offre révisée, les administrateurs indépendants estiment que les actionnaires de Kape devraient sérieusement envisager d'accepter l'offre révisée", a déclaré Kape.

"Les actionnaires de Kape qui prévoient de réaliser une plus grande valeur de leurs actions Kape à l'avenir, tout en reconnaissant et en étant prêts à accepter les risques associés au fait de rester investisseur dans une société non cotée en bourse contrôlée par Unikmind, peuvent souhaiter rester actionnaires de Kape".

Le pétrole Brent était coté à 81,23 USD le baril vendredi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport aux 81,29 USD de jeudi en fin de journée. L'or était coté à 1 977,53 USD l'once, en forte baisse par rapport aux 2 002,90 USD.

Lundi, le calendrier des entreprises locales comprend les résultats annuels de l'entreprise de loisirs et de divertissement Brighton Pier Group et du cabinet d'avocats Keystone Law.

L'agenda économique comprend le dernier indice Rightmove des prix des logements au Royaume-Uni juste après minuit. La semaine s'accélère avec la publication du produit intérieur brut des États-Unis et de la zone euro, respectivement jeudi et vendredi.

