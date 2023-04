L'hésitation domine en Europe, l'économie incite à la prudence

PARIS, 21 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans de faibles écarts vendredi en début de séance après plusieurs résultats d'entreprises et des incertitudes sur la conjoncture économique mondiale.



À Paris, le CAC 40 grignote 0,05% à 7.542,73 points vers 07h55 GMT, grâce à EssilorLuxottica. A Londres, le FTSE 100



cède 0,16% et à Francfort, le Dax recule de 0,21%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,12%.



Les premiers résultats des enquêtes mensuelles de S&P Global auprès des directeurs d'achats montrent que la croissance de l'activité privée s'est accélérée en France et en Allemagne, mais les disparités se creusent entre les services et l'industrie.



Les investisseurs suivront dans l'après-midi des indicateurs sur l'activité aux Etats-Unis alors que des statistiques publiées jeudi n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale.



Les préoccupations sur la conjoncture pèsent sur les cours pétroliers et des métaux industriels. Le secteur européen des ressources de base affiche pour le moment la plus forte baisse, à 2,63%.



ArcelorMittal recule de 2,54% et Rio Tinto près de 4%.



Dans l'actualité des sociétés cotées, EssilorLuxottica



grimpe de 5,18% après une croissance de chiffre d'affaires supérieure aux attentes.



"L'inflexion remarquable de la croissance en glissement annuel pour un groupe qui surpondère les consommateurs américains et dont l'exposition à la Chine est limitée retient l'attention", commente Jefferies dans une note.



L'éditeur de logiciels SAP gagne 1,37%, l'annonce d'une croissance meilleure qu'attendu des ventes au premier trimestre prenant le pas sur des prévisions annuelles revues en baisse.



A Milan, Salvatore Ferragammo chute de 6,85% après avoir publié des ventes trimestrielles en recul en raison d'un ralentissement sur le marché américain. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)