Le FTSE 100 en baisse, les minières et les mauvaises statistiques britanniques pesant sur le marché

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse vendredi, les données décevantes sur les ventes au détail montrant que les consommateurs britanniques sont toujours pressés par une inflation élevée et des pressions sur le coût de la vie.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 9,82 points, soit 0,1%, à 7 892,79. Le FTSE 250 a perdu 39,33 points, soit 0,2 %, à 19 096,54, et l'AIM All-Share a perdu 1,63 point, soit 0,2 %, à 827,60.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1% à 789,26, le Cboe UK 250 a baissé de 0,2% à 16 726,89, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 13 767,33.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé plus que prévu en mars, selon l'Office des statistiques nationales.

Le volume des ventes au détail aurait baissé de 0,9 % en mars par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1 % en février. La hausse mensuelle de février a été révisée à la baisse par rapport à une augmentation de 1,2 %, a déclaré l'ONS.

Les marchés s'attendaient à ce que le volume des ventes au détail baisse de 0,5% en mars sur une base mensuelle, selon le consensus cité par FXStreet.

Garbriella Dickens, économiste britannique senior chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que le nouveau déclin des ventes au détail en mars "prouve" que la reprise de janvier et février était une "fausse aube" et suggère que les consommateurs sont toujours aux prises avec une inflation et des taux hypothécaires très élevés.

Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes au détail a baissé de 3,1 % en mars, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 3,5 % enregistrée en février. Le chiffre annuel est conforme aux attentes du marché.

La livre était cotée à 1,2400 USD tôt ce vendredi à Londres, soit un demi-cent de moins par rapport à 1,2449 USD à la clôture jeudi.

A Londres, les valeurs minières ont été parmi les moins performantes dans les échanges matinaux, les prix des matières premières ayant baissé sur fond d'inquiétudes concernant les perspectives de la demande mondiale.

Le pétrole Brent était coté à 80,42 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, en baisse par rapport aux 81,29 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 985,20 USD l'once, en baisse significative par rapport à 2 002,90 USD.

Rio Tinto a chuté de 4,0%, Anglo American de 2,8%, Antofagasta de 2,2%, et Endeavour Mining de 1,8%.

Glencore a perdu 1,7 %. Le mineur et négociant en matières premières a déclaré que la production au premier trimestre 2023 était "globalement" conforme à ses attentes, en tenant compte des changements de portefeuille et des conditions opérationnelles, y compris les cessions et les fermetures de certaines mines de zinc et de plomb dans les Amériques au cours de 2022.

La production de cuivre de source propre s'est élevée à 244 100 tonnes, soit une baisse de 5% par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse prévue des teneurs et des retards liés aux mauvaises conditions météorologiques, a déclaré Glencore.

La production propre de zinc s'est élevée à 205 300 tonnes, soit une baisse de 15 % par rapport à l'année précédente, reflétant la cession des activités de zinc de la société en Amérique du Sud et la fermeture de la mine de Matagami.

Glencore a néanmoins laissé inchangées ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année.

Dans l'indice FTSE 250, Network International a fait un bond de 11 % après avoir confirmé avoir reçu une proposition de rachat de 400 pence par action de la part de Brookfield Asset Management.

L'offre de Brookfield fait suite à une autre offre potentielle de CVC Advisers et Francisco Partners Management sur le fournisseur de services de paiement, au prix de 387 pence par action.

Network a déclaré qu'il évaluait actuellement la proposition de Brookfield avec ses conseillers financiers et a indiqué qu'une déclaration supplémentaire serait faite en temps voulu.

L'action a clôturé à 360,00 pence jeudi.

Ailleurs à Londres, Sureserve a grimpé de 37 %, après avoir déclaré avoir conclu un accord avec Cap10 4NetZero Bidco, une société détenue indirectement par Cap10 Partners, sur un rachat en numéraire du fournisseur de services énergétiques.

Cap10 paiera 125 pence pour chaque action Sureserve, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de 90 pence jeudi. La société a déclaré que cela la valorisait à environ 214,1 millions de livres sterling.

Le conseil d'administration de Sureserve a déclaré qu'il considérait les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables" et qu'il avait l'intention de recommander à l'unanimité l'acquisition lors d'une assemblée générale, qui devrait se tenir en juin.

Le président Nick Winks a déclaré : "Sous la propriété privée de Bidco, sans les coûts et la réglementation d'une société cotée en bourse, Sureserve devrait être en mesure de poursuivre sa stratégie de manière plus productive et, par conséquent, d'atteindre plus rapidement le leadership en aidant nos clients à passer des combustibles de chauffage traditionnels aux alternatives renouvelables.

Aux États-Unis, jeudi, Wall street a terminé en baisse, l'indice Dow Jones Industrial Average reculant de 0,3 %, le S&P 500 de 0,6 % et le Nasdaq Composite de 0,8 %.

Les actions américaines ont reculé en raison des inquiétudes concernant la santé de l'économie américaine et des bénéfices décevants de Tesla et d'AT&T, qui ont pesé sur les actions.

Les prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps ont également pesé sur le sentiment.

Un haut responsable de la Réserve fédérale a déclaré jeudi que les taux d'intérêt américains allaient probablement continuer à augmenter et qu'ils devraient rester élevés pour lutter efficacement contre l'inflation.

"Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lors d'un discours en Pennsylvanie qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour s'assurer que la politique est suffisamment restrictive pour soutenir le double mandat de la Fed, qui est de maintenir le chômage et l'inflation à un niveau bas, selon des remarques préparées.

"Une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait se produire cette année, je m'attends à ce que nous maintenions les taux en place et que nous laissions la politique monétaire faire son travail", a-t-il déclaré.

L'appel de M. Harker à poursuivre le resserrement de la politique monétaire fait écho à des commentaires similaires formulés ces dernières semaines par d'autres membres du Comité fédéral de l'open market, dont le président de la Fed de New York, John Williams, et le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

La Banque centrale européenne a fait des commentaires similaires. Mercredi, l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré qu'"il sera approprié de relever encore les taux" si le "scénario de base" qui sous-tend les prévisions les plus récentes de la BCE en mars se confirme.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la BCE, publié jeudi, a également indiqué que le resserrement de la politique monétaire se poursuivait.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable. L'euro s'est établi à 1,0946 USD, en baisse par rapport à 1,0971 USD.

À Tokyo, vendredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,3.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 3,1% en mars par rapport à l'année précédente, ce qui correspond au chiffre de février et est plus ou moins conforme aux attentes, alors que l'inflation ralentit après avoir atteint des sommets en quatre décennies, selon les données du gouvernement.

Le chiffre, qui exclut les prix volatils des aliments frais, est légèrement supérieur aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 3,0 % et égal aux chiffres de février.

Le chiffre de vendredi intervient une semaine avant la première décision politique de la Banque du Japon sous la direction de son nouveau gouverneur, Kazuo Ueda, qui a déclaré que la politique monétaire souple de longue date de la banque centrale était "appropriée".

Le chiffre de 3,1 % est supérieur à l'objectif de 2 %, qui a été dépassé chaque mois depuis avril de l'année dernière.

Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 133,96 yens, en baisse par rapport à 134,04 yens.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 2,0 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 1,8 %.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %.

Le calendrier économique de vendredi prévoit une série d'indices flash des directeurs d'achat, notamment dans la zone euro à 0900 BST, au Royaume-Uni à 0930 BST et aux Etats-Unis à 1445 BST.

