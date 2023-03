Le FTSE 100 en hausse malgré la déception des constructeurs de logements

(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres était en hausse mercredi vers midi, les valeurs minières ayant contribué à stimuler l'indice après des nouvelles décevantes pour les constructeurs de maisons.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 68,21 points, soit 0,9%, à 7.944,49. Le FTSE 250 était en hausse de 74,48 points, 0,4 %, à 19 977,76, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,02 point, 0,1 %, à 860,39.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,8 % à 794,87, le Cboe UK 250 de 0,5 % à 17 526,36 et le Cboe Small Companies de 0,5 % à 14 166,22.

La livre était cotée à 1,2042 USD à la mi-journée mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2118 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'établissait à 1,0660 USD, en hausse par rapport à 1,0613 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 135,54 JPY, en baisse par rapport à 136,11 JPY.

Les actions à Londres ont été stimulées par des données positives sur le secteur des usines en Chine.

Les résultats d'une enquête ont montré que les usines chinoises ont renoué avec la croissance en février, dans un contexte d'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

L'indice Caixin des directeurs d'achat du secteur manufacturier a atteint 51,6 points en février, contre 49,2 en janvier. En franchissant la barre des 50 points sans changement, il montre que le secteur est désormais dans un état de croissance modeste. La dernière lecture sur la force du secteur industriel chinois a été meilleure que la prévision du consensus du marché de 50,2, comme cité par FXStreet.

Dans le sillage de cette nouvelle, les valeurs minières de Londres étaient en hausse. Notamment, Rio Tinto était en hausse de 4,3 %, Antofagasta de 4,0 %, Anglo American de 3,9 % et Glencore de 3,0 %.

De l'autre côté de l'indice FTSE 100, la nouvelle de la baisse des prix des logements a fait chuter les constructeurs de logements de premier ordre, Barratt Developments perdant 2,9 % et Taylor Wimpey 3,0 %.

Au Royaume-Uni, les prix des maisons ont baissé de 1,1 % sur une base annuelle en février, selon Nationwide, les prix connaissant également la sixième baisse mensuelle consécutive.

L'indice des prix des logements Nationwide a baissé de 1,1 % sur une base annuelle en février, par rapport à la hausse de 1,1 % observée en janvier.

Sur une base mensuelle, les prix ont baissé de 0,5 % en février par rapport à janvier, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à la baisse de 0,6 % enregistrée en janvier par rapport à décembre. Il s'agit de la sixième baisse mensuelle consécutive des prix des maisons au Royaume-Uni.

Le prix moyen d'une maison au Royaume-Uni était de 257 406 GBP, en baisse par rapport à 258 297 GBP en janvier. Les prix des maisons en février étaient inférieurs de 3,7 % à leur sommet d'août.

"Bienvenue dans une nouvelle ère de chaos pour les constructeurs de maisons. La chute des prix de l'immobilier et l'augmentation des coûts signifient que les bénéfices sont comprimés, ce qui entraînera l'effondrement des bénéfices du secteur", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Il est juste d'être prudent car les derniers chiffres de Nationwide montrent que la croissance des prix des maisons est devenue négative pour la première fois depuis juin 2020. La hausse des coûts des prêts hypothécaires, les inquiétudes concernant la sécurité de l'emploi, la pression exercée sur les finances des ménages par une inflation plus large et les préoccupations concernant les perspectives économiques ont créé un cocktail de problèmes pour les personnes qui cherchent à déménager et cela a provoqué un effet d'entraînement sur le marché immobilier."

Persimmon était la plus mauvaise performance du FTSE 100 à midi mercredi, perdant 8,8%.

Le constructeur de maisons basé à York a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 5,7 % pour atteindre 3,82 milliards de GBP en 2022, contre 3,61 milliards de GBP en 2021.

Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 24 %, passant de 966,8 millions de GBP à 730,7 millions de GBP.

La contraction du bénéfice reflète une augmentation de 275,0 millions de GBP de la provision de Persimmon pour l'assainissement de la sécurité des bâtiments, qui concerne les revêtements inflammables.

Persimmon a proposé un dividende final de 60 pence, qui sera le seul versement pour 2022 et moins de la moitié des 125 pence versés au total pour 2021.

En ce qui concerne l'avenir, Persimmon a déclaré que son réseau actuel de points de vente impliquerait 8 000 à 9 000 réalisations légales en 2023, mais il est trop tôt pour avoir des certitudes. Les marges pourraient être affectées d'environ 500 points de base par la baisse des prix de vente moyens et l'inflation des coûts, et de 800 points de base supplémentaires par la réduction des volumes et l'augmentation des incitations à la vente et des coûts de marketing.

Le président Roger Devlin a déclaré : "Nous verrons inévitablement une forte baisse du nombre d'achèvements ainsi qu'une baisse de la rentabilité en raison de la diminution nationale de la demande de logements découlant de la hausse des taux hypothécaires et des circonstances économiques difficiles."

Ailleurs sur le FTSE 100, Weir Group a gagné 7,0 %.

La société de technologie minière basée à Glasgow a déclaré que le chiffre d'affaires en 2022 a bondi de 28 % pour atteindre 2,47 milliards de GBP, contre 1,93 milliard de GBP en 2021. Le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de 2,36 milliards de GBP établi par la société.

Le bénéfice avant impôt s'est amélioré de 40 %, passant de 209,5 millions de GBP à 260,2 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a grimpé d'un tiers à 395 millions de GBP, dépassant le consensus de 379 millions de GBP.

"L'opportunité de création de valeur pour Weir est convaincante. L'industrie minière joue un rôle crucial pour répondre à la double demande de décarbonisation et de croissance économique, ce qui se traduit par une croissance de la demande de métaux critiques sur plusieurs décennies", a déclaré Jon Stanton, directeur général.

Weir a augmenté sa rémunération annuelle de 38 %, passant de 23,8 pence à 32,8 pence par action. Elle a augmenté son paiement final de 57% à 19,3 pence.

Pour l'avenir, la société a déclaré : "Nous commençons 2023 avec un carnet de commandes record et des conditions positives sur les marchés miniers, où les niveaux d'activité élevés, associés à l'accent mis par les mineurs sur les opérations durables, stimulent la demande pour nos pièces de rechange après-vente et nos solutions d'équipement d'origine brownfield. En 2023, nous prévoyons donc une croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice et de la marge d'exploitation à taux de change constant."

Sur le FTSE 250, Aston Martin a bondi de 11 % après avoir salué son "carnet de commandes le plus solide depuis de nombreuses années". Il s'agit de la meilleure performance du FTSE 250 de la matinée.

Le chiffre d'affaires du constructeur de voitures de luxe a augmenté de 26 %, passant de 1,10 milliard de GBP à 1,38 milliard de GBP, mais sa perte avant impôts s'est creusée, passant de 213,8 millions de GBP à 495,0 millions de GBP. Son résultat net a été affecté par une charge de change hors caisse de 156 millions de GBP dans le cadre d'une réévaluation de la dette en dollars. Sa charge de change en 2021 n'a atteint que 12 millions de GBP.

Aston Martin a toutefois déclaré qu'elle était rentable au dernier trimestre, en déclarant un bénéfice avant impôts de 16,3 millions de GBP et en passant d'une perte de 25,2 millions de GBP. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 46 % en glissement annuel pour atteindre 524,3 millions de GBP.

Stroll a déclaré que la société est en bonne voie pour atteindre son objectif de générer un chiffre d'affaires annuel et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2 milliards GBP et 500 millions GBP, respectivement, d'ici 2024/2025.

Pour 2023, elle prévoit de livrer 7 000 unités de vente en gros, soit une hausse de 9,2 % par rapport aux 6 412 unités de 2022. Le résultat de l'année dernière était une amélioration de 3,8 % par rapport aux 6 178 de 2021.

Elle prévoit de faire passer sa marge d'Ebitda ajustée à environ 20 %, par rapport à 13,8 % en 2022, qui était elle-même une amélioration par rapport à 12,6 % en 2021. Rien qu'au quatrième trimestre, sa marge d'Ebitda ajustée a grimpé à 21,1 %, contre 18,3 % l'année précédente.

Sur l'AIM, Inland Homes a perdu 22 %.

Le développeur de sites industriels, constructeur de maisons et spécialiste de la régénération a déclaré que son président, Simon Bennett, ainsi que d'autres directeurs non exécutifs ont démissionné avec effet immédiat.

Inland a déclaré avoir pris connaissance de "certaines questions relatives aux parties liées" dont son conseil d'administration n'a pas été informé aux moments opportuns.

Bennett restera en tant que directeur pour un maximum de deux semaines afin de remplir le nombre minimum de directeurs, pendant que la société organise des nominations permanentes. Elle a noté que si le processus prend plus de deux semaines, Inland risque la suspension de la négociation de ses actions. Inland a toutefois maintenu qu'il s'agissait d'un scénario "improbable".

Elle a actuellement l'intention de renommer l'un de ses fondateurs et ancien PDG Stephen Wicks au conseil d'administration, après des vérifications de diligence raisonnable.

Ceci après que la démission de Bennett, aux côtés de deux directeurs non exécutifs, réduira actuellement le nombre de directeurs du conseil d'administration d'Inland Homes de quatre à un, en dessous de l'exigence minimale de deux directeurs.

Ailleurs dans l'actualité britannique, l'inflation des prix des magasins s'est accélérée pour atteindre un taux annuel record de 8,4 % en février, les prix des produits alimentaires ayant augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, selon les données de BRC-NielsenIQ.

L'inflation annuelle des prix à l'étalage s'est accélérée pour atteindre 8,4 % en février, contre 8,0 % en janvier. Ce chiffre est supérieur à la moyenne sur trois mois de 7,8 % et porte la croissance des prix à l'étalage à un nouveau record.

L'inflation annuelle des produits alimentaires s'est accélérée à 14,5 % en février, contre 13,8 % en janvier, tandis que l'inflation des produits non alimentaires s'est aggravée à 5,3 %, contre 5,1 %.

En glissement mensuel, l'inflation globale des prix d'achat a augmenté à 0,8 % en février, contre 0,7 % en janvier.

"L'inflation des prix d'achat a atteint un nouveau record, les prix de détail continuant à réagir à l'impact de la flambée des factures d'énergie, de l'augmentation des frais de fonctionnement et des conditions commerciales plus difficiles provoquées par la guerre en Ukraine", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.

Pendant ce temps, le secteur manufacturier britannique est resté en contraction en février, selon les données de l'enquête, bien que la production ait augmenté pour la première fois en huit mois.

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière britannique S&P Global/CIPS a atteint 49,3 points en février, contre 47,0 en janvier. Ce chiffre est légèrement supérieur à la précédente estimation rapide de 49,2.

La lecture est restée sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction pour le septième mois consécutif. Toutefois, il s'agit de la meilleure lecture au cours de cette période.

La production manufacturière s'est améliorée pour la première fois en huit mois, avec des signes d'amélioration de la demande des clients, et des nouvelles commandes en hausse dans les biens de consommation et d'investissement.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. Le Dow Jones Industrial Average est appelé en hausse de 0,2%, le S&P en hausse de 0,3%, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,4%.

Le pétrole Brent était coté à 82,78 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport à 83,50 USD mardi soir. L'or était coté à 1 835,82 USD l'once, contre 1 827,19 USD.

A venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a une lecture du PMI manufacturier américain.

