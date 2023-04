Le FTSE 250 stimulé par les fusions-acquisitions et l'accord avec Royal Mail

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, l'indice FTSE 100 à grande capitalisation étant stimulé par les stocks de matières premières et l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation étant stimulé par les transactions potentielles.

Le FTSE 100 a ouvert en hausse de 41,10 points, soit 0,5 %, à 7 913,01 points. Le FTSE 250 était en hausse de 149,87 points, 0,8%, à 19 392,56, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,80 points, 0,5%, à 834,15.

Le Cboe UK 100 est en hausse de 0,5 % à 791,72, le Cboe UK 250 de 0,9 % à 16 977,47 et le Cboe Small Companies de 0,1 % à 13 219,55.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort sont tous deux en hausse de 0,4 %.

"L'optimisme prudent est le mantra de la motivation du lundi, alors que les nouvelles des entreprises américaines et les signes de résilience des consommateurs aident à masquer les inquiétudes persistantes concernant l'effet d'entraînement de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Plusieurs banques américaines ont publié leurs résultats trimestriels vendredi, et les investisseurs ont été agréablement surpris par leur résistance, compte tenu des récentes turbulences dans le secteur.

Toutefois, les investisseurs ont également craint que des rapports meilleurs que prévu ne poussent moins la Réserve fédérale à interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt ou à commencer à réduire les taux aussi rapidement que certains l'auraient espéré.

New York a terminé en baisse vendredi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,4 %, le S&P 500 en baisse de 0,2 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Le dollar était ferme dans les premiers échanges à Londres lundi, alors qu'une majorité croissante du marché commençait à anticiper une hausse de 25 points de base le 3 mai, avec environ 22% qui s'attendent maintenant à une autre hausse de 25 points de base le mois suivant, selon l'outil FedWatch de la CME.

La livre sterling était cotée à 1,2422 USD tôt lundi, en légère baisse par rapport à 1,2427 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0988 USD, peu de changement par rapport à 1,0987 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 134,02 yens, en hausse par rapport à 133,68 yens.

Il y aura d'autres résultats des banques américaines cette semaine, avec Goldman Sachs et Bank of America mardi.

Dans le même temps, dans le secteur bancaire britannique, Barclays devrait supprimer plus de 100 postes dans ses banques d'investissement, selon un rapport de Sky News dimanche. Cette mesure intervient dans un contexte de baisse du nombre de transactions et d'introductions en bourse, a indiqué Sky. Il s'agirait de la deuxième série de licenciements en moins de six mois, selon Sky, étant donné qu'en novembre dernier, Barclays aurait supprimé environ 200 emplois dans sa banque d'investissement.

Les actions de Barclays étaient en baisse de 0,6 % dans les premiers échanges.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Le sentiment était fort en Chine, avec l'indice Shanghai Composite en hausse de 1,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 1,7 %. Cette semaine, la Chine publiera des données économiques clés : les ventes au détail et le PIB sont attendus mardi.

L'évolution positive du marché chinois s'est répercutée sur les valeurs minières du FTSE 100, Rio Tinto progressant de 2,1 % et Anglo American de 1,9 %. Les grandes sociétés pétrolières ont également bénéficié d'un coup de pouce, BP et Shell progressant respectivement de 1,7 % et de 1,0 %.

Le prix de l'or s'élevait à 2 011,89 USD l'once au début de la journée de lundi, soit une hausse par rapport aux 1 997,18 USD enregistrés vendredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 86,30 USD le baril, en légère baisse par rapport à 86,42 USD.

Dans le FTSE 250, Network International a bondi de 21% à 365 pence.

Le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part de la société de capital-investissement CVC Capital Partners et de l'investisseur axé sur la technologie Francisco Partners Funds, pour une éventuelle proposition en numéraire de 387 pence par action.

Cette nouvelle proposition fait suite à une série de propositions précédentes qui ont été rejetées, a indiqué Network International.

Le conseil d'administration serait prêt à recommander l'offre aux actionnaires, si une offre ferme était proposée. Le consortium a maintenant jusqu'au 11 mai pour annoncer son intention ferme de proposer une offre ou pour se retirer du processus de reprise.

John Wood, une autre société de taille moyenne, a également progressé à la suite de l'annonce de l'offre publique d'achat, augmentant de 7,2 % à 227,4 pence.

L'entreprise d'ingénierie et de conseil axée sur le secteur de l'énergie a déclaré qu'elle était en contact avec Apollo Management au sujet de sa dernière proposition d'offre publique d'achat de 240 pence par action. Apollo avait annoncé la cinquième proposition au début du mois d'avril. "Après avoir pesé tous les facteurs pertinents, en particulier les réactions des actionnaires de Wood, le conseil d'administration a décidé de s'engager avec Apollo pour voir si une offre ferme peut être faite dans les mêmes conditions financières que la proposition finale", a expliqué la société.

Elle va maintenant donner à Apollo l'accès aux documents relatifs à la diligence raisonnable et a accepté de repousser au 17 mai le délai de mise en vente ou de fermeture pour Apollo.

International Distribution Services a progressé de 7,0 %, sa branche Royal Mail ayant annoncé samedi un accord avec le Communication Workers' Union.

Royal Mail a déclaré avoir conclu un accord de principe avec le CWU, dont les détails devraient être confirmés cette semaine. La déclaration dit ceci : "Après près d'un an de négociations, Royal Mail et le Communication Workers' Union ont le plaisir d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord de principe.

"L'accord proposé va maintenant être examiné par l'exécutif du syndicat avant d'être voté par les membres du syndicat.

M. Streeter, de HL, a commenté l'accord : "Cette avancée est un énorme soulagement, mais elle doit encore être approuvée par les dirigeants et les membres du syndicat. Même une fois débarrassé du lourd fardeau des conflits sociaux, le groupe devra parcourir un long chemin pour redevenir rentable."

Sur l'AIM, DeepVerge a chuté de 43 %.

Le groupe environnemental et de sciences de la vie basé à Dublin a déclaré qu'à la suite d'un examen des principaux contrats, les recettes pour un "certain nombre" de contrats ont été comptabilisées de manière incorrecte "en excès par rapport au travail effectué".

Par conséquent, en 2022, il s'attend maintenant à reconnaître seulement 45% à 55% de ses prévisions de janvier de 17,2 millions de livres sterling.

"Bien qu'il soit extrêmement décevant que les revenus de 2022 soient si inférieurs aux chiffres fournis par l'équipe de direction précédente, je suis convaincu que la nouvelle direction a mis en place des plans solides pour honorer le carnet de commandes en 2023 et 2024", a déclaré le président Ross Andrews.

En février, DeepVerge a nommé Andrew Waters au poste de directeur financier avec effet immédiat, en remplacement de Camillus Glover.

Le calendrier économique de lundi prévoit un discours du gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Jon Cunliffe. Les chiffres du chômage au Royaume-Uni seront publiés mardi, avant les données sur l'inflation au Royaume-Uni mercredi. Vendredi, il y aura une série d'indices PMI de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.