Le panorama boursier est mitigé ; Dowalis, nouvellement cotée, est en tête du FTSE 100

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient panoramiques à la mi-journée vendredi, la croissance inégale du secteur privé britannique suggérant aux marchés qu'une nouvelle hausse des taux par la Banque d'Angleterre le mois prochain est une "affaire de plus en plus conclue".

L'indice FTSE 100 était en hausse de 8,85 points, soit 0,1%, à 7 911,46. Le FTSE 250 était en hausse de 3,52 points à 19 139,39, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,35 point, soit 0,2%, à 827,88.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1 % à 791,28, le Cboe UK 250 en baisse de 0,1 % à 16 750,64, et le Cboe Small Companies en hausse de 0,1 % à 13 802,06.

Le secteur privé britannique a connu en avril le taux d'expansion le plus rapide depuis 12 mois, selon les résultats de l'enquête de S&P Global, mais la croissance a été principalement tirée par le secteur des services.

L'indice composite de la production du Royaume-Uni, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 53,9 points en avril, contre 52,2 en mars.

En dépassant la barre des 50 points qui sépare la contraction de l'expansion, il montre que la croissance du secteur privé s'est renforcée en avril pour le troisième mois consécutif.

S&P Global a noté que le taux de croissance de la production était le plus élevé depuis avril de l'année dernière. Il est également meilleur que les 52,5 points attendus par les marchés, selon FXStreet.

Cependant, des tendances divergentes ont été observées par secteur, la forte croissance de l'économie des services contrastant avec une nouvelle baisse de la production manufacturière.

L'indice flash des directeurs d'achat des services britanniques s'est établi à 54,9 points en avril, contre 52,9 en mars, tandis que l'indice flash des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière s'est encore contracté à 46,6 points, contre 47,9 en mars.

Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a noté que les pressions inflationnistes ont continué à se calmer dans l'industrie manufacturière, mais que les pressions sur les prix se sont accélérées dans les services à la suite de la reprise de la demande.

"Cette combinaison d'une croissance plus rapide et de pressions élevées sur les prix fait qu'une douzième augmentation des taux par la Banque d'Angleterre est de plus en plus envisageable lors de sa prochaine réunion le 11 mai, et renforcera les spéculations sur la nécessité d'autres augmentations", a-t-il déclaré.

La livre était cotée à 1,2388 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2449 USD à la clôture jeudi.

Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, a déclaré que la faiblesse de la livre avait plus à voir avec un dollar américain plus fort qu'avec une faiblesse fondamentale de la livre sterling à la suite de données économiques décevantes au Royaume-Uni.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué plus que prévu en mars, selon les données de l'Office for National Statistics vendredi.

Le volume des ventes au détail aurait baissé de 0,9 % en mars par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1 % en février. La hausse mensuelle de février a été révisée à la baisse par rapport à une augmentation de 1,2 %, a déclaré l'ONS. Les marchés s'attendaient à ce que le volume des ventes au détail baisse de 0,5% en mars sur une base mensuelle, selon le consensus cité par FXStreet.

L'euro s'est établi à 1,0965 USD à la mi-journée vendredi, en baisse par rapport à 1,0971 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,80 yens, en baisse par rapport à 134,04 yens.

"Si les gains récents du dollar ne sont pas surprenants dans le contexte actuel, ils ne doivent pas être considérés comme le signe d'une poursuite de la hausse. À moyen et long terme, les perspectives pour le billet vert sont baissières car d'autres banques centrales, telles que la BCE, semblent vouloir continuer à resserrer leur politique monétaire après la pause anticipée de la Fed en mai", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

À Londres, les sociétés minières sont restées les moins performantes à la mi-journée, alors que les prix des matières premières ont continué à baisser.

Le pétrole Brent était coté à 80,66 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport aux 81,29 USD de jeudi. L'or était coté à 1 989,10 USD l'once, en forte baisse par rapport aux 2 002,90 USD.

Rio Tinto a chuté de 4,7 %, Anglo American de 3,4 %, Antofagasta de 1,7 % et Endeavour Mining de 1,2 %.

Glencore a perdu 1,3 %. Le mineur et négociant en matières premières a déclaré que la production au premier trimestre 2023 était "globalement" conforme à ses attentes, en tenant compte des changements de portefeuille et des conditions opérationnelles, y compris les cessions et les fermetures de certaines mines de zinc et de plomb dans les Amériques au cours de 2022.

La nouvelle société cotée à Londres, Dowlais, a été la plus performante du FTSE 100, avec une hausse de 6,5 %.

Jeudi, Melrose Industries a achevé la scission des activités de GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy et GKN Hydrogen de la société vers Dowlais. Les actions ont connu des débuts difficiles, clôturant en baisse de 20 %.

En janvier, Melrose a déclaré que les activités combinées de DemergerCo avaient enregistré un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de livres sterling en 2022, soit une hausse de 6 % à taux de change constants. Le bénéfice d'exploitation se situait entre 320 et 330 millions de livres sterling, soit une hausse de 21 %.

Les actions de Melrose ont baissé de 2,0 % à 405,10 pence. L'action a clôturé à 413,45 pence jeudi, contre 163,13 pence mercredi. Avant la scission de Dowlais, Melrose a entrepris une consolidation de ses propres actions à raison de trois pour une.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que les actions de Dowlais étaient "à la hausse", les investisseurs réagissant aux opportunités potentielles offertes par la transition vers les véhicules électriques dans l'industrie qu'elle dessert.

Dans le FTSE 250, Network International a fait un bond de 9,5 % à 394,20 pence, après avoir confirmé avoir reçu une proposition de rachat de 400 pence par action de la part de Brookfield Asset Management.

L'offre de Brookfield fait suite à une autre proposition potentielle de CVC Advisers et Francisco Partners Management pour le fournisseur de services de paiement, au prix de 387 pence par action.

Network a déclaré qu'il évaluait actuellement la proposition de Brookfield avec ses conseillers financiers et a indiqué qu'une déclaration supplémentaire serait faite en temps voulu.

Ailleurs à Londres, Sureserve a grimpé de 37 % à 123,46 pence, après avoir déclaré avoir conclu un accord avec Cap10 4NetZero Bidco, une société détenue indirectement par Cap10 Partners, sur un rachat en numéraire du fournisseur de services énergétiques.

Cap10 paiera 125 pence pour chaque action Sureserve, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de 90 pence jeudi. La société a déclaré que cela la valorisait à environ 214,1 millions de livres sterling.

Le conseil d'administration de Sureserve a déclaré qu'il considérait les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables" et qu'il avait l'intention de recommander à l'unanimité l'acquisition lors d'une assemblée générale, qui devrait se tenir en juin.

Le président Nick Winks a déclaré : "Sous la propriété privée de Bidco, sans les coûts et la réglementation d'une société cotée en bourse, Sureserve devrait être en mesure de poursuivre sa stratégie de manière plus productive et donc d'atteindre plus rapidement le leadership en aidant nos clients à passer des combustibles de chauffage traditionnels à des alternatives renouvelables".

En Europe, le CAC 40 à Paris est resté stable, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,3 %.

Le fossé entre le secteur manufacturier et le secteur des services de la zone euro s'est également creusé en avril, selon les données préliminaires de l'enquête.

L'indice PMI flash des services de la zone euro de la Hamburg Commercial Bank a atteint un plus haut de 12 mois de 56,6 points en avril, contre 55,0 en mars. La lecture était plus élevée que le consensus du marché cité par FXStreet de 54,5.

"La croissance est devenue de plus en plus inégale en avril, a noté la HCOB, la production manufacturière ayant connu son taux de détérioration le plus élevé depuis décembre, après deux mois de croissance marginale.

Le PMI manufacturier global est tombé de 47,3 à 45,5, son plus bas niveau depuis 35 mois, ce qui indique que le ralentissement du secteur s'est aggravé. Ce chiffre est inférieur au consensus du marché qui tablait sur 48,0.

Le PMI composite flash - qui pondère les indices des services et de l'industrie manufacturière - est passé de 53,7 à 54,4, soit un plus haut de 11 mois.

À New York, l'ouverture des marchés boursiers devrait être stable, l'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite s'affichant tous en légère baisse.

Aux États-Unis jeudi, Wall street a terminé en baisse, les inquiétudes sur la santé de l'économie américaine et les résultats décevants de sociétés comme Tesla et AT&T ayant pesé sur les actions.

Les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps ont également pesé sur le sentiment après que le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu'"un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour s'assurer que la politique est suffisamment restrictive".

"Une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait se produire cette année, je m'attends à ce que nous maintenions les taux en place et que nous laissions la politique monétaire faire son travail", a-t-il déclaré lors d'un discours en Pennsylvanie, selon des propos préparés à l'avance.

L'indice des directeurs d'achat des Etats-Unis est prévu à 14h45 (heure française).

