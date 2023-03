Le président de China Minmetals voit de larges possibilités de coopération avec Rio Tinto

M. Weng a fait ce commentaire lors d'une réunion jeudi avec le directeur général de Rio, Jakob Stausholm, et une délégation de la société anglo-australienne qui l'accompagnait, ajoute le communiqué.

Il a exprimé l'espoir que les deux parties promeuvent et approfondissent une coopération pragmatique dans le commerce du minerai de fer, l'exploration et le développement des ressources minérales et des nouvelles énergies.

Les initiatives conjointes des entreprises au cours des dernières années ont permis d'obtenir des résultats continus, a déclaré M. Weng dans le communiqué.

"Cela permettra de jeter des bases solides pour une coopération future à un niveau plus approfondi", a ajouté M. Weng.

D'autres questions mondiales que les deux parties pourraient aborder sont la conservation de l'énergie et la réduction des émissions, le développement à faible émission de carbone, l'adoption de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et le développement durable, a déclaré M. Weng.