La prime pour les expéditions d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période de juillet à septembre a été fixée à 172 dollars par tonne métrique, en hausse de 16%-19% par rapport au trimestre précédent, reflétant des approvisionnements plus restreints en Asie, ont déclaré cinq sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Ce chiffre est plus élevé que les 145 à 148 dollars par tonne payés d'avril à juin et marque une deuxième augmentation trimestrielle consécutive. Mais il est inférieur aux offres initiales de 175 à 190 dollars par tonne faites par les producteurs mondiaux.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal léger et les primes < PREM-ALUM-JP> pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix de référence au comptant de la Bourse des métaux de Londres constituent la référence pour la région.

L'augmentation par rapport au trimestre précédent reflète le resserrement de l'offre dans la région, certains métaux ayant été détournés vers l'Europe et les États-Unis où les primes sont plus élevées et la demande plus forte, a déclaré une source d'un producteur mondial.

La demande de métal léger au Japon est restée terne, selon toutes les sources.

Les stocks d'aluminium dans les trois principaux ports japonais < AL-STK-JPPRT> s'élevaient à 317 860 tonnes métriques à la fin du mois de juin, en hausse d'environ 3% par rapport au mois précédent, selon Marubeni Corp .

Les négociations trimestrielles sur les prix ont commencé fin mai entre les acheteurs japonais et les fournisseurs mondiaux, dont Rio Tinto et South32.

Un producteur a abaissé son offre à 172 dollars la tonne à la fin de la semaine dernière, après l'avoir relevée une première fois à la mi-juin à 185 dollars par rapport à la proposition initiale de 175 dollars, car les négociations duraient plus longtemps que d'habitude, a déclaré une autre source d'un utilisateur final japonais.

Les négociations se terminent généralement avant le début du nouveau trimestre, mais cette fois-ci, il a fallu plus de temps pour les régler en raison des écarts plus importants entre les acheteurs et les vendeurs après que le producteur ait temporairement augmenté son offre malgré la faiblesse de la demande locale, a déclaré la deuxième source.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible des discussions.

