Les dommages causés à un abri rocheux autochtone par le géant minier Rio Tinto en août soulignent la nécessité d'améliorer les lois sur la protection du patrimoine et de donner plus de poids aux groupes autochtones, comme le promet le référendum Voice de ce mois-ci, selon les défenseurs des droits de l'homme.

Le 21 septembre, Rio Tinto a admis avoir endommagé un abri sous roche le 6 août dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale, lors du dynamitage d'une mine de minerai de fer située à proximité. Rio travaille actuellement avec le peuple Muntulgura Guruma pour évaluer ce qui s'est passé.

La destruction par Rio d'abris rocheux dans les gorges de Juukan en 2020 a suscité un tollé mondial, le départ de hauts dirigeants et une enquête parlementaire qui a recommandé une révision des lois australiennes sur la protection du patrimoine aborigène.

"Malheureusement, il semble que le plan de gestion des explosions de Rio ait échoué à cette occasion, laissant le peuple Muntulgura Guruma ramasser les morceaux", a déclaré la Wintawari Guruma Aboriginal Corporation (WGAC), qui représente les Muntulgura, dans un communiqué. "Tout impact est bien sûr malvenu.

L'explosion du 6 août a entraîné la chute d'un arbuste de Pilbara et d'un mètre carré de roche du surplomb d'un abri rocheux dont on estime qu'il est habité depuis 40 000 à 50 000 ans.

Rio Tinto, qui n'a pas fait de déclaration publique pendant sept semaines, a déclaré qu'elle était désolée de l'incident et qu'elle avait pris des mesures pour informer les parties concernées.

"Dès que nous l'avons identifié, nous avons informé les propriétaires traditionnels, nous avons informé le régulateur, nous avons informé nos employés sur le site de la mine de ce qui s'était passé et c'était pour nous les mesures appropriées à prendre", a déclaré Simon Trott, le patron du minerai de fer de Rio, à la chaîne de télévision publique ABC la semaine dernière.

Le législateur Warren Entsch, qui a dirigé l'enquête parlementaire sur les gorges de Juukan, a déclaré que Rio n'aurait pas dû causer les dommages en premier lieu, et qu'il aurait dû faire preuve d'une plus grande transparence dans la divulgation de l'information.

"Il est clair qu'aucune leçon n'a été tirée", a-t-il déclaré à Reuters.

Rio a déclaré avoir réformé ses activités depuis Juukan, notamment en modifiant ses procédures de dynamitage afin de mieux protéger les sites patrimoniaux, en révisant sa gouvernance interne, notamment en ce qui concerne les politiques, les procédures et les pratiques, et en améliorant sa transparence.

Jusqu'à présent, les réactions à cet incident ont été plus discrètes que l'indignation suscitée par les abris sous roche des gorges de Juukan.

L'évaluation initiale de Rio indiquant qu'il n'y avait pas de dommages structurels ou d'impacts sur les matériaux culturels, qu'elle avait évalués à l'aide d'images de drones, a quelque peu soulagé le courtier Morgan Stanley", a-t-il déclaré dans une note à ses clients.

LA VOIX DU PATRIMOINE

Le référendum australien "Indigenous Voice", prévu pour le 14 octobre, qui créerait un groupe chargé de conseiller le parlement sur les questions touchant les communautés aborigènes et des îles du détroit de Torres, plane au-dessus de l'incident.

James Fitzgerald, conseiller juridique à l'Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), a déclaré que les investisseurs devraient être conscients que l'autorégulation de l'industrie ne permet pas de gérer efficacement les effets destructeurs de l'exploitation minière. "Il est difficile de trouver un exemple pratique plus convaincant de la nécessité d'une voix autochtone dans le débat sur la politique minière", a-t-il déclaré. "Tant que les populations autochtones ne seront pas représentées aux tables où sont élaborées les lois et les politiques qui les concernent, nous assisterons à des résultats encore plus injustes et inutiles.

Rio et d'autres grandes entreprises se sont prononcées en faveur du oui. Toutefois, à mesure que le vote se rapproche, la question devient de plus en plus controversée et le soutien a diminué.

Certains partisans autochtones affirment que la crainte que les critiques suscitées par le dernier incident n'érodent encore davantage le soutien au référendum contribue à cette réaction discrète.

"En discutant avec les propriétaires traditionnels, on constate une réticence à critiquer bruyamment les questions de protection du patrimoine dans l'État à l'heure actuelle, au cas où cela galvaniserait le vote négatif lors du prochain référendum", a déclaré à Reuters Jamie Lowe, directeur général de l'organisme consultatif sur les droits fonciers National Native Title Council (Conseil national des titres fonciers autochtones).

L'incident survient également alors que l'Australie occidentale s'apprête à abroger sa loi de 2021 sur la protection du patrimoine culturel aborigène, introduite le 1er juillet après la destruction des abris des gorges de Juukan. La loi a été abrogée après seulement cinq semaines d'application en raison de l'opposition des propriétaires terriens.

Un porte-parole du département d'État chargé de la protection du patrimoine aborigène a déclaré qu'il était en contact avec Rio Tinto, mais qu'il n'enquêtait pas sur ce dernier incident.

"Les Aborigènes sont les mieux placés pour parler des questions relatives à leur patrimoine culturel et pour savoir s'il a été touché ou non. Si le ministère reçoit une plainte de la part de la Wintawari Guruma Aboriginal Corporation, il mènera immédiatement une enquête.

La WGAC a déclaré qu'elle n'avait pas encore déposé de plainte auprès de l'autorité de régulation, mais qu'elle se réservait le droit de le faire une fois qu'elle aurait établi les faits et qu'elle se rendrait sur le site dans les semaines à venir. (Reportage de Melanie Burton ; Rédaction de Lincoln Feast.)