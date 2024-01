(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse mercredi à la mi-journée, soutenus par des données montrant que le début de l'année a été convenable pour le secteur privé britannique, tandis que les entreprises minières ont été stimulées par les efforts de la Chine pour relancer la croissance.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 30,73 points, soit 0,4 %, à 7 516,46. Le FTSE 250 a progressé de 155,89 points, soit 0,8 %, à 19 148,51 points, et l'AIM All-Share a gagné 3,88 points, soit 0,5 %, à 742,80 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 751,28, le Cboe UK 250 a augmenté de 1,1 % à 16 602,20, bien que le Cboe Small Companies ait légèrement baissé à 14 860,04.

L'expansion du secteur privé britannique a été plus forte que prévu au début de l'année 2024, selon des données préliminaires, bien que la crise de la mer Rouge montre des signes précoces de réactivation des pressions inflationnistes.

L'indice composite flash des directeurs d'achat de S&P Global a atteint son plus haut niveau depuis sept mois, à 52,5 points en janvier, contre 52,1 en décembre. En augmentant davantage autour de la marque de 50 points sans changement, il montre que le rythme de l'expansion s'est légèrement accéléré. La lecture était plus élevée que le consensus du marché cité par FXStreet de 52,2.

"Les données PMI de ce matin ont fourni des nouvelles très positives sur la santé de l'économie britannique. Alors que l'industrie manufacturière britannique continue de se contracter, le fort rebond du secteur dominant des services, qui croît maintenant à son rythme le plus rapide en huit mois, a fourni aux investisseurs des raisons de se réjouir", a commenté Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

"La question de savoir si les données du PIB du mois prochain confirmeront que l'économie britannique est officiellement entrée en récession technique au quatrième trimestre de l'année dernière n'est pas tranchée. Mais les données d'aujourd'hui suggèrent au moins que l'économie a commencé 2024 sur une base solide, et que tout ralentissement pourrait être à la fois modeste et temporaire. Cette résistance économique devrait, selon nous, dissuader la Banque d'Angleterre de signaler que des taux plus bas sont en vue dans un avenir proche".

A venir mercredi, le PMI composite flash pour les Etats-Unis à 1445 GMT.

Les meilleures données britanniques ont soutenu la livre. La livre sterling était cotée à 1,2741 USD mercredi à la mi-journée, plus élevée que 1,2660 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0893 USD, plus haut que 1,0835 USD. Face au yen, le dollar est coté à 147,55 yens, en baisse par rapport à 148,54 yens.

Dans le FTSE 100, les mineurs ont été parmi les plus performants, avec Anglo American parmi les meilleurs du lot, ajoutant 3,2%.

La Chine a déclaré qu'elle réduirait le mois prochain le montant que les banques doivent détenir en réserve afin de stimuler les prêts, ont rapporté les médias d'État.

Cette décision intervient alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à de nombreux vents contraires, notamment une crise prolongée dans le secteur de l'immobilier, une consommation intérieure morose et un affaiblissement de la demande étrangère.

Cette mesure fournira "1 000 milliards de yuans, soit 140 milliards de dollars, de liquidités au marché", a ajouté la banque centrale.

Le gouverneur de la banque centrale a également déclaré mercredi que d'autres mesures visant à soutenir le secteur immobilier en difficulté du pays seraient annoncées demain.

Le minier Rio Tinto a augmenté de 1,4 %.

Il a été informé par les autorités qu'un avion transportant ses employés s'est écrasé alors qu'il se rendait à la mine Diavik, près de Forth Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. L'accident a fait des victimes, a déclaré Rio Tinto.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nous les aiderons de toutes les manières possibles à découvrir exactement ce qui s'est passé", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm.

Séparément, Rio Tinto a déclaré qu'il avait accepté d'acheter toute l'électricité du parc solaire Upper Calliope, d'une capacité de 1,1 gigawatt, afin de fournir de l'énergie renouvelable à ses activités de Gladstone.

Fresnillo a augmenté de 4,6 % après avoir publié ses données de production pour le quatrième trimestre.

L'exploitant de mines d'or et d'argent au Mexique a déclaré que la production annuelle d'équivalent argent était conforme aux prévisions de 105,1 millions d'onces, l'or, le plomb et le zinc se situant également dans les fourchettes prévues. La production d'argent a augmenté de 4,7% en glissement annuel, suite à la montée en puissance de Juanicipio et à l'augmentation de la teneur du minerai dans la veine San Julian, mais elle est restée inférieure aux attentes.

easyJet a gagné 4,0 %. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir réduit ses pertes au cours du premier trimestre, bien qu'elle ait souffert d'une perte de 40 millions de livres sterling due au conflit Hamas-Israël.

easyJet a enregistré un avant impôt de 126 millions de livres sterling au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 133 millions de livres sterling l'année précédente (2022). Le nombre de passagers a augmenté de 14 % en glissement annuel.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à subir un "impact direct de 40 millions de livres sterling" au cours des six mois allant jusqu'à la fin du mois de mars, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Ailleurs, les actions d'abdrn étaient en hausse de 4,3 % après avoir présenté un programme de transformation visant à réaliser des économies de coûts annualisées d'au moins 150 millions de livres sterling d'ici la fin de l'année prochaine.

La société d'investissement a déclaré que le programme comprendra la suppression des niveaux de gestion, l'augmentation de la portée du contrôle, des gains d'efficacité dans les domaines de l'externalisation et de la technologie, ainsi que la réduction des frais généraux dans les fonctions du groupe et les services de soutien.

Alors que la plupart des économies proviendront des coûts non liés au personnel, l'abdrn prévoit de supprimer environ 500 postes.

À la fin du second semestre 2023, les actifs gérés et administrés ont diminué pour atteindre 494,9 milliards de livres sterling, contre 495,7 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin. Dans le même temps, les sorties nettes ont augmenté pour atteindre 12,4 milliards de livres sterling au second semestre, contre 5,2 milliards de livres sterling au premier semestre.

Ailleurs à Londres, les actions de Revolution Bars ont chuté de 22%. La société a déclaré que son redressement serait plus long que prévu, car les jeunes buveurs ressentent les effets de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

L'exploitant de 58 bars haut de gamme basé à Tameside, en Angleterre, a réaffirmé que les ventes à périmètre constant au cours des quatre semaines précédant le 31 décembre, à compter du 4 décembre, étaient en hausse de 9,0% en glissement annuel, "la meilleure période festive depuis 2019".

Cependant, citant le commerce "mou" de janvier, la société prévoit un bénéfice IAS 17 avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice 2024 compris entre 3,0 millions et 3,5 millions de livres sterling, soit une baisse d'au moins 47% par rapport aux 6,6 millions de livres sterling de l'exercice 2023, qui s'était terminé le 1er juillet 2023. L'IAS 17 est une mesure alternative de la performance.

Revolution Bars a déclaré que les jeunes clients ressentent toujours l'effet disproportionné de la crise du coût de la vie.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,8 % et le DAX 40 à Francfort de 1,2 %.

SAP a été parmi ceux qui ont donné le ton à Francfort, avec une hausse de 6,1 %. La société de logiciels a déclaré qu'elle avait dépassé ses prévisions de flux de trésorerie en 2023 et qu'elle avait clôturé une "année d'inflexion" avec une hausse des bénéfices au quatrième trimestre.

L'entreprise a également présenté un plan de restructuration, qui concerne 8 000 postes, dans le cadre d'une orientation vers l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre au 31 décembre a augmenté de 5,0 % pour atteindre 8,47 milliards d'euros, contre 8,06 milliards d'euros l'année précédente. À lui seul, le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée a bondi de 20 % pour atteindre 3,70 milliards d'euros.

Le bénéfice net a plus que doublé, passant de 600 millions d'euros à 1,17 milliard d'euros. Le bénéfice de base par action de la société basée à Walldorf, en Allemagne, est passé de 0,46 euro à 1,02 euro.

Pour l'ensemble de l'année, les recettes ont augmenté de 5,7 %, passant de 29,52 milliards d'euros à 31,21 milliards d'euros. Le bénéfice net est passé de 1,71 milliard d'euros à 5,93 milliards d'euros, tandis que le bénéfice de base par action est passé de 1,95 milliard d'euros à 5,23 milliards d'euros.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,7 %.

L'or était coté à 2 032,49 USD l'once mercredi à la mi-journée, contre 2 023,60 USD mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 79,47 USD le baril, en baisse par rapport à 79,92 USD.

