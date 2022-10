Les expéditeurs misent sur le GNL, les biocarburants et le méthanol pour atteindre leurs objectifs en matière d'émissions.

Les entreprises de transport maritime et de matières premières mettront en service davantage de navires partiellement alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL) l'année prochaine, tout en accélérant les essais de soutage au biocarburant, car elles cherchent à réduire les émissions liées à l'exploitation des navires, ont déclaré des cadres supérieurs cette semaine.

L'industrie du transport maritime cherche à réduire sa dépendance au pétrole en essayant d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone fixés par l'Organisation maritime internationale de l'ONU.

Ces objectifs prévoient que le secteur du transport maritime réduise ses émissions de carbone de 40 % par rapport aux niveaux de 2008 d'ici 2030, et ses émissions globales de gaz à effet de serre (GES) de 50 % d'ici 2050.

Le GNL, le méthanol et le biocarburant sont parmi les options de carburant alternatif les plus populaires, ont déclaré les cadres de l'industrie lors de la conférence et de l'exposition internationales de soutage de Singapour (SIBCON) 2022 qui s'est terminée jeudi.

Plusieurs entreprises, dont le chargeur Mitsui O.S.K et les sociétés minières Rio Tinto et BHP, devraient recevoir davantage de navires de soutage au GNL en 2023, ce qui permettra de réduire certaines émissions lors des voyages.

Rio Tinto intégrera neuf navires Newcastlemax à double alimentation en GNL dans son portefeuille, la première livraison étant prévue pour le premier semestre de l'année prochaine, a déclaré Laure Baratgin, responsable des opérations commerciales chez Rio Tinto.

La société a également commencé un essai de biocarburant d'un an, car elle vise à réduire les émissions de ses opérations de 40 % d'ici 2025.

"Nous avons constaté des réductions d'émissions de 25 à 26 %", a-t-elle déclaré à Reuters, en faisant référence à l'essai de biocarburant.

La société a déclaré que sa stratégie globale de décarbonisation a conduit à une réduction de 30 % des émissions jusqu'à présent.

Pendant ce temps, A.P. Moller-Maersk, le plus grand opérateur de conteneurs au monde, se concentre sur l'utilisation du méthanol.

La société a annoncé mercredi qu'elle avait commandé six navires supplémentaires fonctionnant au méthanol, ce qui porte sa commande totale de navires de ce type à 19.

L'approche de Maersk consiste à "aller tout de suite vers les champs verts", a déclaré Berit Hinnemann, responsable du développement commercial de la décarbonisation chez Maersk, ajoutant que la société n'adoptera pas le GNL dans son panorama de carburants.

"Nous voyons le méthanol vert comme une solution qui est technologiquement prête, la production de carburant peut être mise à l'échelle et donc nous le voyons comme une option de carburant pour avoir un impact considérable dès cette décennie", a-t-elle déclaré à Reuters.

"La demande (de méthanol) n'était pas vraiment présente et ce que nous avons essayé de faire, c'est de donner un élan, d'amener la demande sur le marché par nos commandes de navires", a déclaré Hinnemann.

BIOCARBURANTS, AMMONIAC VERT

Un plus grand nombre d'entreprises effectuent également des tests pour mélanger des biocarburants à l'huile marine, ce qui n'oblige pas les expéditeurs à apporter d'énormes modifications aux moteurs actuels.

La société française TotalEnergies commencera à proposer des biocarburants comme carburant de soutage à ses clients à Singapour à partir de l'année prochaine, tandis que Cargill Inc cherche à stimuler l'utilisation des biocarburants dans un essai de soutage l'année prochaine.

Mais l'approvisionnement limité en biocarburants, le manque de normes industrielles pour garantir la qualité du carburant et les prix plus élevés pourraient limiter son utilisation dans le soutage, selon des sources industrielles.

Plus loin, les entreprises ont également commencé à envisager l'ammoniac vert pour le soutage au-delà de 2030.

Le premier navire alimenté à l'ammoniac pourrait être construit en 2026 ou 2027, a déclaré à Reuters Fergus Eley, chef du service maritime de BHP, ajoutant qu'il espérait que le carburant aurait commencé sa production pilote d'ici là. (Reportage de Jeslyn Lerh ; édition de Florence Tan et Ana Nicolaci da Costa)