Les expéditions trimestrielles de minerai de fer de Rio Tinto chutent de 5 %.

Rio Tinto a annoncé mardi une baisse de 5,4 % de ses expéditions de minerai de fer au quatrième trimestre, en raison d'un retard dans l'achèvement d'une nouvelle mine en Australie occidentale et d'une baisse de la demande du principal consommateur, la Chine, qui cherche à réduire ses émissions de carbone.

Le premier producteur mondial de minerai de fer a expédié 84,1 millions de tonnes (Mt) de cette matière première au cours des trois mois précédant le 31 décembre, contre 88,9 Mt un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement supérieur à l'estimation d'UBS, qui était de 84 Mt. (Rapports de Sameer Manekar et Harish Sridharan à Bengaluru ; édition : David Gregorio).