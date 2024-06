Des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi dans la ville de Loznica, dans l'ouest de la Serbie, pour protester contre le projet de lithium contesté de Rio Tinto dans ce pays des Balkans, craignant que son développement ne nuise à l'environnement.

Considéré comme un matériau essentiel par l'Union européenne et les États-Unis, le lithium est utilisé dans les batteries des véhicules électriques et des appareils mobiles.

En 2022, le gouvernement serbe a révoqué les licences du projet de lithium Jadar de Rio Tinto, d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, près de Loznica, à la suite des protestations de groupes écologistes qui estiment que la mine polluera de manière irréversible les terres et les eaux de la luxuriante vallée de Jadar et de la rivière Drina, située non loin de là.

Les manifestants ont exigé que le parlement adopte une loi interdisant la recherche géologique et l'exploitation du lithium et des borates dans un délai de 40 jours.

"S'ils échouent, le 41e jour, nous bloquerons la Serbie, nous bloquerons les points clés, les voies ferrées... et ce n'est que le début", a déclaré Marijana Petkovic, une militante écologiste, à la foule.

Des foules de personnes venues de toute la Serbie, dont un groupe d'environ deux douzaines de militants qui ont marché pendant trois jours à 80 miles de la capitale Belgrade, ont brandi des drapeaux nationaux, scandé "Uprising", "Rio Tinto go away from the Drina", et entonné des chants patriotiques.

La semaine dernière, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que Belgrade se préparait à donner le feu vert à Rio Tinto pour développer la plus grande mine de lithium d'Europe, pour laquelle la société a déclaré qu'elle serait sans danger pour l'environnement.

"S'ils ouvrent la mine, nos enfants mangeront des aliments pollués", a déclaré Milena, une agricultrice de 62 ans du village voisin de Trsic.

S'il est mené à bien, le projet Jadar pourrait répondre à 90 % des besoins actuels de l'Europe en lithium et contribuer à faire de l'entreprise un producteur de lithium de premier plan.

En 2021 et 2022, les écologistes serbes ont recueilli 30 000 signatures dans une pétition demandant au parlement d'adopter une législation pour mettre fin à l'exploration du lithium dans le pays.

Pour soutenir la croissance économique, Belgrade a offert des ressources minérales à d'autres investisseurs étrangers, dont le mineur de cuivre chinois Zijin (601899.SS).