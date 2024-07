(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a commencé la journée en baisse ce mardi, les mineurs étant en difficulté, bien que le DAX 40 de Francfort ait commencé en hausse, avec SAP en tête.

L'indice FTSE 100 a perdu 30,93 points, soit 0,4 %, à 8 167,85. Le FTSE 250 a perdu 25,12 points, soit 0,1 %, à 21 113,56, tandis que l'AIM All-Share a perdu 1,55 point, soit 0,2 %, à 781,69.

Le Cboe UK 100 est en baisse de 0,4% à 815,65, le Cboe UK 250 est en baisse de 0,2% à 18 434,09, et le Cboe Small Companies est en hausse de 0,2% à 17 354,17.

Le CAC 40 à Paris a baissé de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,4 %.

Les sociétés minières Glencore, Anglo American et Rio Tinto ont pesé sur le FTSE 100, alors que les investisseurs suivent les développements en Chine, une région clé pour le secteur des minéraux. Glencore a perdu 1,7 %, Anglo 1,4 % et Rio 1,3 %. Ce dernier a chuté malgré le fait que HSBC l'ait relevé à "acheter".

En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 0,7 % mardi. Le Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,5 %. Les actions se sont effondrées malgré l'annonce par la Banque populaire de Chine d'une baisse des taux en début de semaine. L'attention se porte également sur le troisième plénum des dirigeants chinois, qui est très surveillé.

"Les autorités semblent espérer que cela contribuera à soutenir le marché immobilier et à catalyser davantage d'emprunts d'entreprises, soutenant ainsi la croissance globale. La barre semble toutefois haute à franchir étant donné la faiblesse des données d'activité du deuxième trimestre (en particulier la consommation des ménages) et la baisse continue de l'extension du crédit. Tout comme le Plenum, la décision de réduction des taux est peu susceptible de faire bouger le cadran de la croissance ou de l'inflation", ont commenté les analystes de la Lloyds Bank.

Parmi les grandes capitalisations londoniennes, l'entreprise de restauration collective Compass a progressé de 3,2 %. L'entreprise a déclaré que "les tendances du secteur restent fortes" et a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires et a revu à la hausse ses prévisions de croissance. Au cours du troisième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 10 %.

"Comme prévu, la croissance nette des nouvelles affaires s'est accélérée au troisième trimestre, tandis que les prix se sont modérés conformément à l'inflation. Les volumes ont continué à bénéficier de la qualité de notre offre et de l'écart de valeur par rapport à la grande distribution", a déclaré Compass.

Compass a ajouté : "Nous sommes satisfaits de notre performance au troisième trimestre. Le groupe a enregistré une bonne croissance dans toutes les régions et a bénéficié d'une amélioration des nouvelles affaires nettes, conformément à nos attentes. Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons désormais une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent supérieure à 15 % à taux de change constant, avec une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 10 %."

SAP s'attendait auparavant à une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent "proche de 15 %" et à une augmentation du chiffre d'affaires organique "proche de 10 %".

À Francfort, le titre SAP a progressé de 6,0 %. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2024, mais a revu à la hausse ses perspectives pour 2025.

Pour 2025, SAP s'attend maintenant à un bénéfice d'exploitation non-IFRS d'environ 10,2 milliards d'euros, contre environ 10 milliards d'euros auparavant. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de plus de 21,5 milliards d'euros pour le cloud et un chiffre d'affaires total de plus de 37,5 milliards d'euros.

À l'autre extrémité du DAX 40, Porsche a chuté de 5,3 %. L'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour 2024, invoquant des pénuries d'approvisionnement.

Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart, en Allemagne, s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40 milliards d'euros, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette de 40 à 42 milliards d'euros. Cela représente une augmentation d'au moins 22 % par rapport au chiffre d'affaires de 31,84 milliards d'euros en 2023.

Porsche a déclaré que la réduction des perspectives est due à une "pénurie d'approvisionnement significative en ce qui concerne les alliages d'aluminium spéciaux".

"La pénurie d'approvisionnement est le résultat de l'inondation d'une installation de production d'un important fournisseur européen d'aluminium qui a informé ses clients par écrit de la survenance d'un cas de force majeure. Les pièces de carrosserie en aluminium concernées sont utilisées dans toutes les séries de véhicules fabriquées par Porsche", a expliqué la société.

La livre s'échangeait à 1,2914 USD tôt mardi, sans changement par rapport à 1,2913 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. Face au dollar, l'euro s'est légèrement replié à 1,0878 USD contre 1,0881 USD. Face au yen, le dollar a reculé à 156,37 yens contre 156,88 yens.

La vice-présidente américaine Kamala Harris semble prête à décrocher l'investiture de son parti pour la présidentielle après avoir reçu le soutien d'un nombre suffisant de délégués démocrates lundi, alors qu'elle a lancé une campagne foudroyante contre Donald Trump.

Le processus officiel d'investiture d'un candidat à la présidence des États-Unis a lieu lorsque les délégués de tous les États-Unis se réunissent pour désigner officiellement le candidat choisi par les électeurs lors des primaires.

Mais lorsque le président Joe Biden s'est retiré de la course dimanche, le sort de ces délégués, qui devaient voter pour lui, a été remis en question.

Grâce au soutien d'un grand nombre de personnalités démocrates, dont M. Biden lui-même, et aux dons massifs des électeurs, Mme Harris s'est rapidement imposée comme l'héritière présomptive du Parti démocrate, et les délégués ont commencé à s'aligner pour lui promettre leur soutien.

"Ce soir, je suis fière d'avoir obtenu le large soutien nécessaire pour devenir la candidate de notre parti", a écrit Mme Harris dans un communiqué, après que les médias américains eurent rapporté qu'elle avait dépassé le nombre de délégués nécessaires - 1 976 sur près de 4 000 - pour s'assurer de manière décisive l'investiture du parti démocrate pour la présidentielle lors du vote qui aura lieu dans les semaines à venir.

À New York, lundi, le Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,3 %, le S&P 500 a gagné 1,1 % et le Nasdaq Composite a bondi de 1,6 %.

Alphabet, propriétaire de Google, et Tesla, constructeur de voitures électriques, présenteront leurs résultats après la cloche de clôture à New York mardi. En plus de donner une direction aux principaux indices boursiers, les résultats pourraient donner un certain élan aux marchés des changes, ont déclaré les analystes d'ING.

"Dans des marchés des changes très calmes, l'un des thèmes est de savoir si les valeurs technologiques américaines peuvent revenir à leurs plus hauts niveaux après un mois difficile. Alphabet et Tesla font leur rapport après la cloche aujourd'hui et des bénéfices décents devraient permettre de maintenir des conditions de change favorables", ont expliqué les analystes de la banque néerlandaise.

Le Nikkei 225 à Tokyo a terminé en légère baisse, tandis que le S&P/ASX 200 à Sydney a terminé en hausse de 0,5 %.

Le pétrole Brent était coté à 82,41 USD le baril, en hausse par rapport à 82,15 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'or était coté à 2 394,41 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 397,10 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

