(Alliance News) - Rio Tinto PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les expéditions de minerai de fer de Pilbara se situent dans la moitié supérieure de sa fourchette de prévisions annuelles, après avoir acquis un "nouvel élan" au cours du deuxième trimestre.

Au cours du deuxième trimestre, la société minière et métallurgique anglo-australienne a déclaré que les expéditions de minerai de fer de Pilbara sur une base de 100 % ont diminué de 1 % par an pour atteindre 79,1 millions de tonnes, ce qui représente également une baisse de 4 % par rapport au premier trimestre.

La région de Pilbara est située en Australie occidentale.

La production de minerai de fer de Pilbara sur une base de 100 % a augmenté de 3 % par an pour atteindre 81,3 millions de tonnes au deuxième trimestre, ce qui représente également une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble du premier semestre, les expéditions et la production de Pilbara ont toutes deux progressé de 7 % par rapport à l'année précédente, à 161,7 millions et 160,5 millions de tonnes respectivement.

Rio Tinto a déclaré que la production mondiale de bauxite en part du groupe a baissé de 5 % par an pour atteindre 13,5 millions de tonnes au deuxième trimestre, mais qu'elle a augmenté de 12 % par rapport au trimestre précédent. La production d'aluminium a augmenté de 11 % par an pour atteindre 814 000 tonnes, et de 4 % par rapport au trimestre précédent.

Le cuivre extrait sur une base consolidée a baissé de 1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 145 000 tonnes, sans changement par rapport au premier trimestre.

Contrairement à ses perspectives optimistes concernant les expéditions de minerai de fer de Pilbara, Rio Tinto a réduit ses prévisions de production annuelle d'alumine à une fourchette de 7,4 à 7,7 millions de tonnes, contre une fourchette de 7,7 à 8,0 millions de tonnes précédemment. Cela est dû aux initiatives de Queensland Alumina Ltd qui visent à améliorer la stabilité de l'usine et les taux de production.

Rio a également revu à la baisse ses prévisions pour le cuivre raffiné, les ramenant à une fourchette de 160 000 à 190 000 tonnes, contre 180 à 210 000 tonnes précédemment, en raison de la prolongation de la reconstruction de l'usine d'électrolyse de Kennecott. Kennecott est située à l'extérieur de Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis.

"Les expéditions de minerai de fer et les prévisions de production de bauxite restent tributaires des conditions météorologiques.

"La montée en puissance de la mine souterraine d'Oyu Tolgoi a progressé plus vite que prévu et nous restons sur la bonne voie pour plus que tripler sa production de cuivre d'ici la fin de la décennie. Les baisses de production survenues au cours du trimestre montrent qu'il nous reste encore beaucoup à faire ailleurs, alors que nous mettons en place le "système de production sûr" pour créer de la stabilité et atteindre l'excellence dans l'ensemble de notre portefeuille mondial", a déclaré Jakob Stausholm, directeur général de l'entreprise.

La mine de cuivre et d'or Oyu Tolgoi se trouve en Mongolie.

Les actions de Rio Tinto étaient en baisse de 0,5 % à 116,26 dollars australiens à Sydney mercredi après-midi. Elles avaient clôturé en hausse de 0,7 % à 5 120,85 pence à Londres mardi.

S'exprimant sur les perspectives générales du marché, Rio Tinto a cité le ralentissement de la reprise en Chine et la faiblesse de ses secteurs de l'exportation et de l'immobilier comme un "frein à la croissance".

"Bien que les prix des matières premières restent élevés, ils ont baissé au cours du deuxième trimestre en raison du ralentissement de la demande mondiale", a déclaré l'entreprise minière.

Outre la faiblesse de la Chine, les données manufacturières d'autres économies avancées ont montré un "nouveau ralentissement", et "des risques de récession subsistent", a averti l'entreprise.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

