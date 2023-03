Les ventes au détail au Royaume-Uni se maintiennent mieux que prévu

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir en légère hausse mardi, les investisseurs se tournant vers les Etats-Unis pour obtenir des indices sur la trajectoire de leur politique monétaire.

IG indique que les futures indiquent que l'indice FTSE 100 des grandes capitalisations ouvrira en hausse de 10,0 points, 0,1%, à 7 939,79 mardi. L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 17,32 points, 0,2%, à 7 929,79 lundi.

Dans les premières nouvelles économiques, les ventes au détail britanniques se sont maintenues mieux que prévu en février, les consommateurs prouvant qu'ils sont toujours prêts à célébrer des événements tels que la Saint-Valentin malgré la crise du coût de la vie.

Les ventes au détail totales du Royaume-Uni ont augmenté de 5,2 % en février, contre une augmentation de 6,7 % pour le même mois de l'année dernière. Le rythme de croissance était inférieur à la moyenne sur trois mois de 5,5 % et supérieur à la moyenne sur 12 mois de 2,4 %, selon le British Retail Consortium-KPMG Retail Sales Monitor.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 8,3 % au cours des trois mois précédant février et les ventes de produits non alimentaires ont augmenté de 3,2 %, tandis que les ventes de produits non alimentaires en ligne ont diminué de 3,1 %, contre une baisse de 28 % en février dernier.

Wall street a terminé en ordre dispersé lundi, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1%, le S&P 500 en hausse de 0,1% et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1%.

Le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant le Congrès, qui commence mardi et se poursuit mercredi, sera l'un des principaux points de mire.

"L'accent sera mis sur la façon dont Powell voit le marché du travail américain, et sur la question de savoir si le FOMC pense que les conditions économiques se sont améliorées ou détériorées depuis la dernière réunion de la Fed. Les marchés seront également attentifs à la question de savoir si Powell continue de colporter le même discours sur la désinflation, qui était une caractéristique de sa dernière conférence de presse", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Les commentaires de Powell interviennent deux semaines avant la prochaine décision politique de la banque centrale américaine. La prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market aura lieu les 21 et 22 mars.

Le dollar était légèrement plus faible dans les premiers échanges à Londres, avant le témoignage de Powell.

La livre sterling était cotée à 1,2041 USD en début de journée mardi, soit une hausse par rapport à 1,2031 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0683 USD, contre 1,0678 USD. Par rapport au yen, le dollar s'est acheté à 135,91 JPY, en légère baisse par rapport à 135,98 JPY.

Dans les actions asiatiques mardi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3% à Tokyo. En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 1,0%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,9%.

Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %, la banque centrale australienne ayant relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 3,6 %.

Cette décision était largement attendue. Le gouverneur de la banque, Philip Lowe, a déclaré qu'il s'attendait à ce que d'autres hausses de taux soient nécessaires pour ramener l'inflation dans la fourchette cible de 2 % à 3 % de la banque.

L'or était coté à 1 847,46 USD l'once tôt mardi, en légère baisse par rapport aux 1 850,32 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 86,49 USD le baril, en hausse par rapport à 85,90 USD.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, la société minière anglo-australienne Rio Tinto paiera une pénalité de 15 millions USD pour mettre fin à une enquête américaine sur les paiements effectués à un consultant.

La pénalité civile mettra fin à une enquête de la US Securities & Exchange Commission sur des paiements effectués à un ancien consultant qui a aidé la société à acquérir des droits sur des gisements massifs de minerai de fer en Guinée.

La société a accepté la pénalité pour des violations présumées de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger sans admettre ou nier les conclusions de la SEC.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, la société de location d'équipements industriels Ashtead Group annoncera ses résultats du troisième trimestre. L'agent immobilier Foxtons et le fournisseur d'espaces de bureaux flexibles IWG annonceront leurs résultats annuels.

Dans le calendrier économique, il y a les chiffres des ventes de maisons au Royaume-Uni de Halifax à 0700 GMT.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

