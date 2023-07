(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse mercredi, suite à une série de résultats d'entreprises britanniques, ainsi qu'à une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

"La hausse de 25 points de base attendue aujourd'hui par la Fed, après la pause du mois dernier, semble être la dernière hausse de taux cette année, quoi que les décideurs de la Fed veuillent vous faire croire", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

"Il est possible que les responsables tentent de justifier une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année, mais compte tenu des tendances récentes de l'inflation américaine, il est très probable que l'inflation des prix à la production devienne négative en juillet.

Une hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale mercredi est considérée comme acquise, bien que les analystes soient divisés sur la question de savoir s'il s'agit d'une seule et unique hausse ou si d'autres hausses de taux sont à prévoir pour la banque centrale américaine.

La décision sera annoncée à 19h00 BST mercredi. Une conférence de presse avec le président Jerome Powell suivra peu après.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 99 % de chances que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base. Cela porterait la fourchette des taux des fonds fédéraux à 5,25 % à 5,50 %. La Fed a décidé de ne pas relever ses taux le mois dernier, mettant ainsi fin à une série de 10 hausses successives.

Sur le FTSE 100 mercredi matin, Rolls-Royce et Lloyds ont tous deux revu à la hausse leurs prévisions pour l'ensemble de l'année. Par ailleurs, Rio Tinto a vu son bénéfice semestriel chuter.

FTSE 100 : en baisse de 9,7 points, 0,1%, à 7682,1

Hang Seng : en baisse de 0,4 % à 19 349,79

Nikkei 225 : clôture en légère baisse à 32 668,34

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,9% à 7 402,00

DJIA : clôture en hausse de 26,83 points, soit 0,1%, à 35 438,07

S&P 500 : clôture en hausse de 12,82 points, soit 0,3%, à 4 567,46

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 26,06 points, soit 0,2%, à 14 058,87

EUR : en hausse à 1,1061 USD (1,1044 USD)

GBP : hausse à 1,2901 USD (1,2853 USD)

USD : baisse à JPY140,99 (JPY141,03)

Or : en hausse à 1 964,62 USD l'once (1 962,17 USD)

(Brent : en baisse à 82,71 USD le baril (82,73 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

13:30 EDT Canada Résumé des délibérations de la Banque du Canada sur la politique monétaire

08:45 CEST France enquête sur la confiance des consommateurs

10:00 EDT Ventes de maisons neuves aux États-Unis

14:00 EDT Décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine

La population japonaise a chuté de manière record en 2022, selon les données du gouvernement, alors que le pays s'efforce d'inverser son éternel faible taux de natalité. Alors que de nombreux pays développés sont confrontés à un faible taux de natalité, le problème est particulièrement aigu au Japon, où la population a chuté pendant 14 années consécutives. Le pays a la deuxième population la plus âgée du monde, après le minuscule Monaco, et en janvier, le Premier ministre Fumio Kishida a averti que le Japon était "sur le point de savoir si nous pouvons continuer à fonctionner en tant que société". L'année dernière, le nombre de Japonais a diminué de 800 523, soit 0,65 %, pour atteindre 122 423 038 personnes par rapport à l'année précédente, selon une enquête du ministère de l'intérieur. Pour la première fois, la population a diminué dans les 47 préfectures. La baisse globale est la plus forte enregistrée depuis 1968, date à laquelle l'enquête gouvernementale a commencé, a déclaré le ministère.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

HSBC réduit Glencore à "hold" (acheter) - objectif de prix 510 (550) pence

Berenberg relève Tyman à "acheter" (hold) - objectif de cours 360 (250) pence

Liberum ramène Babcock International à "hold" (acheter) - objectif de cours 400 (460) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Rolls-Royce a déclaré que ses résultats financiers pour le premier semestre de l'année devraient être sensiblement supérieurs aux attentes du consensus. Le fabricant de moteurs à réaction basé à Londres prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent plus élevé de 660 millions à 680 millions de livres sterling, contre un consensus de 328 millions de livres sterling, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 340 millions à 360 millions de livres sterling, contre un consensus de 50 millions de livres sterling. Rolls-Royce a expliqué que ces résultats reflètent la croissance continue du marché final et l'accent mis sur l'optimisation commerciale et la réduction des coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Pour ce qui est de l'avenir, Rolls-Royce a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 1,2 milliard GBP à 1,4 milliard GBP, contre un consensus de 934 millions GBP, et à un flux de trésorerie disponible de 900 millions GBP à 1,0 milliard GBP, contre un consensus de 732 millions GBP, en 2023. Le directeur général, Tufan Erginbilgic, a déclaré : "Notre programme de transformation pluriannuel a commencé : "Notre programme de transformation pluriannuel a bien démarré, les progrès étant déjà évidents dans nos solides résultats initiaux et dans l'augmentation de nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2023. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les performances et transformer Rolls-Royce en une entreprise performante, compétitive, résiliente et en pleine croissance."

Rio Tinto a déclaré que le bénéfice avant impôts pour le premier semestre 2023 s'élevait à 6,93 milliards USD, en baisse par rapport aux 12,32 milliards USD retraités de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a chuté à 26,67 milliards USD, contre 29,78 milliards USD. La dette nette au 30 juin est de 4,35 milliards d'USD, contre 4,19 milliards d'USD il y a un an. À la suite de ces résultats, Rio Tinto a réduit son dividende. Il a déclaré un dividende intérimaire de 177,0 cents US, soit une baisse de 34 % par rapport aux 267,0 cents de l'année précédente. Le PDG Jakob Stausholm a déclaré : "Nous avons une voie claire pour construire un Rio Tinto encore plus fort et nous continuons à prendre de l'élan dans notre stratégie pour mettre l'entreprise sur la voie du succès à long terme. Nous progressons bien dans la poursuite de nos quatre objectifs, alors que nous poursuivons notre élan dans notre activité de minerai de fer de Pilbara, tout en gardant à l'esprit que nous devons améliorer notre jeu dans bon nombre de nos autres opérations."

Lloyds Banking a déclaré que le bénéfice avant impôt pour le semestre clos le 20 juin a fait un bond de 23 % pour atteindre 3,87 milliards de livres sterling, contre 3,15 milliards de livres sterling en glissement annuel. Le revenu net a augmenté de 11 %, passant de 8,29 milliards de livres sterling à 9,19 milliards. Sur la base des résultats intermédiaires, Lloyds a déclaré un dividende intérimaire de 0,92 pence, en hausse de 15 % par rapport à 0,80 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Lloyds a relevé ses prévisions pour 2023. Elle s'attend désormais à ce que la marge d'intérêt nette des banques soit supérieure à 310 points de base. "Bien que les perspectives macroéconomiques restent incertaines, notre personnel, notre modèle d'entreprise et notre solidité financière nous permettent de continuer à soutenir nos clients et à aider la Grande-Bretagne à prospérer. Alors que nous continuons à progresser dans la réalisation de nos ambitions stratégiques, nous restons confiants dans le fait que la réussite de nos projets permettra de créer une entreprise plus durable et d'accroître le rendement pour les actionnaires à moyen et à long terme", a déclaré la banque.

La patronne de NatWest, Alison Rose, a démissionné de son poste après avoir admis être à l'origine d'une histoire inexacte sur les finances de Nigel Farage. Dans une déclaration publiée tôt mercredi matin, le président du groupe NatWest, Howard Davies, a déclaré : "Le conseil d'administration et Alison Rose ont convenu, d'un commun accord, qu'elle quitterait son poste de PDG du groupe NatWest. C'est un moment triste". Auparavant, Mme Rose avait déclaré avoir commis une "grave erreur de jugement" en discutant avec un journaliste de la BBC de la relation de M. Farage avec la banque privée Coutts, qui appartient au groupe NatWest. M. Davies a d'abord déclaré que les membres du conseil d'administration avaient décidé que la directrice générale conservait leur "entière confiance", mais sa position est devenue de plus en plus incertaine après que le chancelier et Downing Street aient exprimé de "sérieuses inquiétudes" quant à sa conduite.

ENTREPRISES - FTSE 250

Aston Martin Lagonda Global a déclaré que sa perte avant impôts pour le premier semestre 2023 s'est réduite à 142,2 millions de livres sterling, contre 285,4 millions de livres sterling un an plus tôt. Le constructeur de voitures de luxe basé à Gaydon, en Angleterre, a indiqué que ce résultat comprenait des charges financières nettes inférieures à celles de l'année précédente, en raison d'un effet positif de réévaluation de la dette libellée en dollars américains, sans effet sur la trésorerie. Le chiffre d'affaires du premier semestre est passé de 541,7 millions de livres sterling à 677,4 millions de livres sterling. La société a expliqué que le chiffre d'affaires a été stimulé par des volumes plus élevés, une forte dynamique de prix dans le portefeuille de base et une dynamique de mélange favorable de la DBX707 et de la V12 Vantage Roadster. Pour l'avenir, Aston Martin a déclaré être en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de livres sterling et un Ebitda ajusté de 500 millions de livres sterling d'ici 2024/25.

Primary Health Properties a déclaré que les revenus locatifs nets au premier semestre 2023 ont augmenté de 6,2% pour atteindre 75,5 millions de livres sterling, contre 71,1 millions de livres sterling il y a un an. Cependant, le bénéfice avant impôt de l'investisseur de l'établissement de santé basé à Londres a chuté à 38,8 millions de livres sterling, contre 107,7 millions de livres sterling. Primary Health Properties a augmenté son dividende intérimaire de 3,1 %, passant de 3,25 à 3,35 pence. "La sécurité et la longévité de nos revenus, la quasi-totalité des locaux occupés et une croissance plus forte des loyers sont les principaux moteurs de nos flux de trésorerie prévisibles et étayent notre politique de dividendes progressifs avec 27 années de croissance continue", a déclaré le PDG Harry Hyman.

AUTRES SOCIÉTÉS

WANdisco a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration. Stephen Kelly rejoindra le conseil d'administration en tant que PDG, après avoir assuré l'intérim depuis le 10 mai. Ijoma Maluza rejoindra le conseil en tant que directeur financier, après avoir assuré l'intérim depuis le 11 avril. Xenia Walters et Chris Baker rejoindront le conseil d'administration en tant qu'administrateurs non exécutifs. Ken Lever, président non exécutif par intérim, a déclaré : "Après le refinancement réussi de WANdisco et la levée de la suspension des actions, nous sommes maintenant en mesure de former officiellement le conseil d'administration pour soutenir la croissance et la création de valeur pour les actionnaires. Je suis ravi que Chris et Xenia aient accepté de nous rejoindre à ce moment très important du rétablissement de la société en tant qu'entreprise leader sur le marché des logiciels d'intégration de données". Mardi, WANdisco a vu 96 % de sa valeur disparaître, lors de son retour sur le marché des actions de la plateforme de migration de données. Les actions de WANdisco ont été suspendues à Londres depuis le mois de mars, après la découverte de signes de possibles "irrégularités frauduleuses" dans ses comptes, quelques jours après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation en bourse aux États-Unis.

