PureTech Health PLC - Société biothérapeutique basée à Boston, aux Etats-Unis - déclare avoir reçu une subvention d'un montant maximum de 11,4 millions de dollars du ministère américain de la Défense pour faire progresser son produit candidat LYT-300 pour le traitement du syndrome de tremblement et d'ataxie associé au syndrome du chromosome X fragile. Les fonds serviront à financer un essai de phase 2 du médicament en collaboration avec l'Université de Californie à Davis. LYT-300 est le candidat de la société pour le traitement potentiel des troubles anxieux, de la dépression post-partum, du FXTAS et d'autres indications neurologiques et neuropsychiatriques. Eric Elenko, directeur de l'innovation, déclare : "Ce prix décerné par le DoD nous permet d'étendre notre évaluation du LYT-300, un candidat aux indications potentielles très variées, au FXTAS, un domaine où les besoins sont énormes et où des personnes vieillissantes, normalement développées, souffrent d'une neurodégénérescence importante".

Tekcapital PLC - société d'investissement en propriété intellectuelle - déclare que la société Innovative Eyewear Inc, détenue à 40%, a lancé une lentille de transition bloquant la lumière bleue, conçue pour "maximiser l'utilité, la protection des yeux et la satisfaction de l'utilisateur des lunettes Lucyd". La lentille se teinte en polarisation dans les environnements lumineux, tout en restant claire à l'intérieur, mais n'a pas besoin d'être exposée à la lumière UV pour s'activer, ce qui signifie que les lentilles peuvent être utilisées pour la protection des yeux pendant la conduite. Harrison Gross, directeur général d'Innovative Eyewear, déclare : "Nous pensons que cette lentille est une amélioration importante pour la portabilité tout au long de la journée, permettant à l'utilisateur de passer en douceur du blocage de la lumière bleue nocive lors de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un téléphone, à la conduite et aux activités de plein air confortablement en plein soleil".

Aterian PLC - Société d'exploration et de développement des métaux centrée sur le Maroc - Conclut une coentreprise avec Rio Tinto Mining & Exploration Ltd et Kinunga Mining Ltd pour l'exploration et le développement du lithium dans le cadre de son projet HCK au Rwanda. Rio Tinto a la possibilité d'investir 7,5 millions d'USD pour acquérir jusqu'à 75 % d'intérêts dans la licence d'exploration minière en deux étapes sur une période de cinq ans. Il ajoute que Rio Tinto versera une contrepartie en espèces de 300 000 USD au cours des deux étapes. Charles Bray, président du conseil d'administration, a déclaré : "Il s'agit d'un accord transformateur pour Aterian, qui met en évidence notre capacité à identifier des gisements potentiels de classe mondiale dans des minerais essentiels tels que le lithium. Nous avons identifié 19 zones distinctes de pegmatite LCT (lithium-césium-tantale) dans le projet de 2 750 hectares, offrant l'échelle prospective nécessaire pour attirer un partenaire aussi important que Rio Tinto".

ProBiotix Health PLC - entreprise de sciences de la vie basée à Wakefield, en Angleterre, qui développe des probiotiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes liés au mode de vie - annonce qu'elle a signé un accord de distribution exclusive avec le fournisseur pharmaceutique australien Trans Chem, couvrant le marché des probiotiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Steen Anderson, directeur général, commente : "Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord : "Nous sommes ravis d'avoir signé cet accord avec Trans Chem, qui renforcera encore notre portée mondiale. Bien que notre stratégie soit principalement axée sur le développement des marchés européen et nord-américain, nous pensons qu'il existe un potentiel commercial important en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces deux pays ont une forte concentration d'entreprises de compléments alimentaires qui servent de porte d'entrée pour desservir la Chine continentale et la région de l'Asie du Sud-Est, ce dont nous pouvons maintenant tirer parti.

Plant Health Care PLC - Fournisseur de produits biologiques novateurs protégés par des brevets sur les marchés agricoles mondiaux, basé à Manchester - déclare avoir reçu l'autorisation de vendre son produit Harpin, un engrais aux propriétés biostimulantes, en Pologne. La Pologne est le premier pays de l'UE à accorder le statut de reconnaissance mutuelle à Harpin. La reconnaissance mutuelle garantit que les produits vendus sur un marché de l'UE peuvent être vendus sur un autre marché. Plant Health note que la Pologne est le deuxième producteur européen de pommes de terre. Il ajoute que des essais sur le terrain sont actuellement en cours en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Angel Martin, directeur de l'EMEAA, déclare : "L'expansion de l'utilisation de notre produit principal, Harpin, sur les plus grands marchés agricoles d'Europe est un de mes objectifs à long terme. L'octroi de la reconnaissance mutuelle par la Pologne nous rapproche de cet objectif et la société espère sélectionner son partenaire de distribution pour la France, la Pologne et d'autres pays de l'UE d'ici la fin de l'année."

