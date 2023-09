Le manque de données cohérentes pour mesurer les émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement des sociétés minières et jusqu'aux clients rend difficile le suivi et la réalisation des objectifs de décarbonisation du secteur, ont déclaré jeudi des dirigeants de l'industrie et des investisseurs.

L'industrie minière est au centre des préoccupations des décideurs politiques et des investisseurs, car elle fournit les matières premières indispensables aux véhicules électriques et aux infrastructures d'énergie renouvelable, mais elle est également responsable de 4 à 7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

Virginia Dundas, responsable par intérim du développement durable chez Orsted, le plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, a déclaré qu'elle constatait différents niveaux de transparence de la part des fournisseurs des métaux dont son entreprise a besoin pour construire des éléments tels que les turbines.

"Nous essayons de nous engager dans différentes voies d'approvisionnement en matériaux. Nous mettons en place des projets pilotes pour tracer leur origine... mais nous constatons encore que pour certains, il est très difficile de le faire", a déclaré Mme Dundas lors de la conférence Reuters IMPACT à Londres.

Comme les métaux sont utilisés dans de nombreuses industries différentes qui desservent des clients dans diverses zones géographiques, il est difficile pour les sociétés minières de rendre compte de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Le Conseil international des mines et métaux, qui compte parmi ses membres quelque 25 sociétés minières, a publié jeudi des orientations à l'intention de toutes les sociétés minières sur la manière de comptabiliser et de déclarer leurs émissions indirectes (Scope 3) "pour tenter de résoudre le problème de la disparité des données et faire en sorte que les sociétés rendent compte de manière cohérente", a déclaré Rohitesh Dhawan, son PDG, à l'occasion de la conférence.

Le champ d'application 1 fait référence aux émissions directes d'une entreprise, le champ d'application 2 aux émissions indirectes provenant de l'achat d'énergie et le champ d'application 3 à toutes les autres émissions indirectes, par exemple celles provenant des fournisseurs tiers d'une entreprise.

Les sociétés minières se sont fixé des objectifs de décarbonisation et visent pour la plupart à atteindre le niveau zéro d'ici 2040 et 2050, mais certaines d'entre elles ont du mal à tenir le rythme. En juillet, Rio Tinto, deuxième plus grande entreprise minière au monde, a déclaré qu'elle n'atteindrait pas son objectif de 2025 si elle ne recourait pas à l'achat de compensations carbone, c'est-à-dire de crédits permettant de réduire les émissions par le biais de projets tels que la plantation d'arbres.

"Vous pouvez publier vos données sur le champ d'application 3, mais ce que les investisseurs attendent clairement, c'est de voir les objectifs des entreprises alignés sur le zéro net dans les champs d'application 1, 2 et 3... Il est absolument essentiel de fixer les objectifs à court, moyen et long terme pour savoir si l'entreprise s'engage dans cette voie", a déclaré Adam Matthews, directeur des investissements responsables pour le Church of England Pensions Board, qui investit dans des sociétés minières.

