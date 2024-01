Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - minerais de fer (59%) : 283,2 Mt produites en 2022 ; - aluminium, alumine et bauxite (24,9%) : 54,6 Mt de bauxite, 7,5 Mt d'alumine et 3 Mt d'aluminium produites ; - cuivre (5,8%) : 521,1 Kt produites ; - minéraux industriels (4,8%) : pigments de dioxyde de titane (1 200 Kt produites), borates (532 Kt produites) et sels (5,7 Mt produites) ; - diamants (1,5%) : 4,7 millions de carats produits ; - or (1%) : 235 000 onces produites ; - autres (3%) : uranium, argent, zinc et molybdène. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (0,3%), Europe (6,5%), Chine (54,3%), Japon (7,4%), Asie (7,1%), Etats-Unis (15,9%), Canada (3,1%), Australie (1,9%) et autres (3,5%).

Secteur Sociétés minières intégrées