Recentré sur son coeur de métier, Imerys cherche des acquisitions

Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux industriels Imerys s'est dit jeudi "optimiste" pour 2023 après un résultat net stable en 2022, indiquant chercher de nouvelles acquisitions après avoir achevé le repositionnement sur son coeur de métier.

Imerys, qui envisage d'exploiter dès 2028 dans le Massif central une des plus grandes mines européennes de lithium, composant essentiel des batteries pour voitures électriques, annonce également avoir "obtenu en laboratoire il y a deux semaines, pour la première fois, du lithium spécial pour batteries, les premiers grammes de lithium Made in France qui prouvent que la technologie marche", a souligné à l'AFP le directeur général, Alessandro Dazza.

L'an dernier, Imerys a engrangé 4,28 milliards de chiffre d'affaires, contre 4,38 milliards en 2021. Hors cession de l'activité Solutions de haute température, annoncée en juillet pour une valeur d'entreprise de 930 millions d'euros, l'activité annuelle progresse de 16,8% sur un an, met en avant l'entreprise dans le communiqué.

Le bénéfice net s'est élevé à 237 millions d'euros, contre 240 millions un an plus tôt.

"L'année a été bonne, les volumes sont légèrement en baisse en raison principalement de la situation en Ukraine, en Russie et en Chine, qui est le troisième pays en termes de chiffre d'affaires et où les confinements nous ont coûté plusieurs millions d'euros. Et on est aussi arrivés à bien répercuter l'inflation à nos clients en 2023", a commenté Alessandro Dazza.

Précisant que les négociations pour céder les activités à destination de l'industrie papier (pour une valeur d'entreprise de 390 millions) devraient aboutir au cours du premier semestre, M. Dazza estime que "le nettoyage de portefeuille est fait".

"Aujourd'hui on est une société uniquement de minéraux, sur des marchés plutôt bien orientés comme la construction durable, les batteries et l'énergie vertes. Et maintenant on va grandir organiquement et surtout par acquisitions, on a des cibles dans le secteur minéraux à haute valeur ajoutée", a indiqué le directeur général.

Concernant 2023, il se dit "optimiste et plutôt positif" grâce à "un rebond de commandes et un redressement graduel mais soutenu dès la fin du premier trimestre et qui va continuer sur l'année. L'Asie rouvre, les Etats-Unis restent relativement solides, l'Europe va probablement éviter une récession", relève-t-il.

Imerys va proposer de verser aux actionnaires un dividende "exceptionnel" de 3,85 euros par action, après 1,55 euro versé en 2022, "soit une distribution totale de 327 millions d'euros, dont 200 millions liés à la vente" des activités haute température.

Concernant le projet "Emili" de mine de lithium française, "on est dans le calendrier", a affirmé le directeur général, faisant état d'"un intérêt très grand car la demande mondiale est en croissance".

"Selon les premières évaluations, ce projet permettrait d'atteindre une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 pour une durée d'au moins 25 ans", rappelle Imerys dans son communiqué.

Sur la dizaine de projets européens d'exploitation de lithium, celui d'Imerys serait le deuxième plus important, depuis l'abandon du projet de Rio Tinto en Serbie, et derrière celui de la start-up Vulcan en Allemagne.

afp/rp