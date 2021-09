Rio Tinto : 1,5 M$ pour la recherche sur l'autochtonisation de l'enseignement supérieur

Saguenay, 15 septembre 2021

L'Université du Québec à Chicoutimi et Rio Tinto ont fait l'annonce d'un tout nouveau partenariat pour la création d'une structure institutionnelle de recherche portant sur l'autochtonisation de l'enseignement supérieur. C'est en présence des chefs des communautés de Mashteuiatsh et Uashat mak Mani-utenam

que les paramètres inédits de cette nouvelle structure de recherche ont été dévoilés.

En effet, le modèle de recherche proposé sera constitué en collaboration avec les différentes communautés autochtones avec lesquelles l'UQAC tisse des relations depuis sa naissance. Les axes de recherche seront ainsi élaborés pour, par et avec ces communautés afin de favoriser, entre autres, la formation d'une relève scientifique autochtone.

L'entente tripartite entre l'UQAC, la Fondation de l'UQAC (FUQAC) et Rio Tinto prévoit une contribution financière de 1,5 M$ répartis sur 5 ans, via le Fonds Rio Tinto Aluminium Canada. La première année sera consacrée au développement du modèle, son fonctionnement et sa programmation scientifique par la création d'un espace de dialogue et de coconstruction avec les communautés autochtones. Dès 2022, la phase 2 s'amorcera avec la mise en place d'une infrastructure de recherche et de formation, par et avec les Premiers Peuples, basée sur les préoccupations, enjeux et défis de chaque communauté.

Parmi les principales actions prévues, mentionnons notamment l'élaboration d'un vaste programme de bourses dédiées aux étudiant·es afin d'encourager la poursuite d'études de cycles supérieurs ainsi que la planification et la mise en place d'activités d'animation, de sensibilisation et de formation, de diffusion et de transfert de connaissances auprès des communautés et d'autres publics.

« En collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi et les communautés des Premières Nations, qui sont pour nous des partenaires de premier plan, Rio Tinto est fier de contribuer à l'autochtonisation de l'enseignement supérieur par le développement d'une nouvelle génération de talents et de chercheurs autochtones dans tous les domaines d'études », indique Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Québec pour Rio Tinto.

« Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui l'aboutissement de ce projet sur lequel nous travaillons depuis 2019. Nos équipes et celles de Rio Tinto se sont mobilisées pour nous donner les moyens de travailler de pair avec les peuples autochtones afin de leur permettre de mettre sur pied des environnements de recherche qui leur sont propres », mentionne le recteur de l'UQAC, Ghislain Samson.

Depuis sa création en 1969, l'UQAC a tissé des liens étroits avec les communautés autochtones : « Nous reconnaissons toute la richesse de leur apport culturel à l'expérience universitaire. Ce projet nous permet comme institution de réaffirmer notre volonté de miser sur la réussite éducative, la diplomation des étudiant·es autochtones et le développement des communautés », conclut-il.

Plusieurs centaines d'étudiant·es autochtones s'inscrivent chaque année dans les programmes offerts à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ces derniers sont issus notamment des communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit et Uashat mak Mani-Utenam, ainsi que des communautés atikamewks d'Opitciwan, Manawan et Wemotaci en plus d'étudiant·es provenant d'un peu partout au Québec.

