Rio Tinto : IOC investit dans la formation et la recherche

La compagnie minière canadienne IOC, une joint-venture entre Rio Tinto (58,7%), Mitsubishi (26,2%) et Labrador Iron Ore Royalty Income Corporation (15,1%), a annoncé un investissement de 750 000 dollars canadiens sur trois ans afin de soutenir les activités de recherche et de formation du Centre d'expertise ferroviaire RAIL du Cégep (Collège d'enseignement général et professionnel) de Sept-Îles (Canada).



' Ce nouveau partenariat vise à renforcer la position de Sept-Îles comme plaque tournante de la formation ferroviaire en adaptant l'offre de formation aux besoins de l'industrie du transport par rail, déjà bien implantée sur la Côte-Nord ', indique Rio Tinto dans son communiqué.



L'IOC et le Centre d'expertise ferroviaire RAIL pourront ainsi collaborer autour de projets de développement de technologies innovantes pour le transport lourd et de protocoles de maintenance préventive pour rendre les chemins de fer plus sécuritaires et plus efficaces.





