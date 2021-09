Rio Tinto : IOC investit dans le Centre d'expertise ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, Canada - La Compagnie minière IOC a annoncé un investissement de 750 000 dollars canadiens sur trois ans afin de soutenir les activités de recherche et de formation du Centre d'expertise ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-Îles.

Depuis plusieurs années, IOC travaille en étroite collaboration avec le Cégep de Sept-Îles en mettant à sa disposition des équipements qui sont maintenant utilisés dans la formation des étudiants. IOC a notamment fait don au Cégep d'un simulateur de conduite ferroviaire et s'est engagé à lui céder des équipements de signalisation, des moteurs d'aiguillage, deux wagons et des détecteurs de voie d'une valeur totale estimée à plus de 850 000 dollars canadiens.

Ce nouveau partenariat vise à renforcer la position de Sept-Îles comme plaque tournante de la formation ferroviaire en adaptant l'offre de formation aux besoins de l'industrie du transport par rail, déjà bien implantée sur la Côte-Nord. Les étudiants et les employés d'IOC et d'autres entreprises de la région pourront ainsi améliorer leurs compétences techniques dans des domaines comme l'entretien du matériel roulant et de la voie ferrée.

IOC et le Centre d'expertise ferroviaire RAIL collaboreront aussi dans le cadre de projets d'aide technique et de recherche appliquée. Ces projets porteront notamment sur le développement de technologies innovantes pour le transport lourd et de protocoles de maintenance préventive pour rendre les chemins de fer plus sécuritaires et plus efficaces.

Le directeur général, Chemin de fer, Port et Énergie de IOC, José Riopel, a déclaré : « Le transport ferroviaire a toujours été au cœur des activités d'IOC. En nous impliquant dans le développement du Centre d'expertise ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-Îles, IOC vise trois grands objectifs : améliorer la sécurité, la fiabilité et la productivité de ses opérations, faciliter la formation, le recrutement et la rétention d'employés qualifiés, et contribuer à la vitalité économique de la Côte-Nord. »

Le directeur général par intérim du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin, a ajouté : « Le Cégep de Sept-Îles a développé, au cours des 15 dernières années, une expertise unique dans le secteur ferroviaire grâce au développement de formations adaptées aux besoins de l'industrie, aux services-conseils techniques et à la recherche. L'appui financier que reçoit aujourd'hui notre Centre d'expertise ferroviaire de la part de IOC est un évènement déterminant pour la poursuite de nos efforts dans ce créneau d'expertise. Cette implication du géant minier vient renforcer la pertinence d'établir une zone d'innovation dans la région de Sept-Îles - Port-Cartier. Aujourd'hui, la direction de IOC démontre clairement sa confiance envers le Cégep de Sept-Îles et ses unités de recherche et nous en sommes très reconnaissants. »

Le directeur du Centre d'expertise ferroviaire RAIL, Luc Faucher, a conclu : « Cette implication majeure de IOC vient appuyer la vision du CEFRAIL qui est de devenir un pôle national d'excellence en formation, aide technique et recherche ferroviaire. Nous nous réjouissons de cette importante contribution qui aura des retombées positives pour l'entreprise et pour toute la région. Cette somme permettra d'élargir le rayonnement du Centre dans l'est du pays. »

La Compagnie minière IOC exploite le chemin de fer QNS&L pour transporter du concentré et des boulettes de minerai de fer de qualité supérieure sur une distance de 418 km entre ses installations de Labrador City et de Sept-Îles.

