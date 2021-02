Rio Tinto : La valeur du jour en Europe RIO TINTO va verser le plus gros dividende de son histoire

Rio Tinto gagne 1,27% à 6 339,50 pence après la publication de résultats annuels très solides. Le groupe minier a par ailleurs annoncé le plus important dividende de son histoire grâce à la forte demande chinoise en minerai de fer. Le groupe anglo-australien va distribuer un dividende record de 3,08 dollars par action, contre 2,31 dollars en 2019, ainsi qu'un dividende spécial de 0,93 dollar par action. Au total, le groupe va reverser plus de neuf milliards à ses actionnaires, soit le montant le plus élevé depuis la création du groupe, il y a 148 ans.



En 2020, Rio Tinto a réalisé un bénéfice sous-jacent en hausse de 20% à 12,4 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 44,6 milliards après 11,1 milliards en 2019. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 12,02 milliards de dollars en moyenne, selon les données IBES de Refinitiv.



Le minerai de fer a représenté environ 90% de ses bénéfices. Le cours de ce métal utilisé dans la fabrication de l'acier a bondi l'an dernier de 70% pour atteindre son plus haut niveau depuis neuf ans.



Hier, son concurrent BHP Billiton avait dévoilé des résultats semestriels robustes et annoncé un dividende en hausse de 7,19% grâce au minerai de fer.



Dans le sillage de cette publication qualifiée de " robuste ", UBS a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 5 500 pence sur Rio Tinto.