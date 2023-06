Rio Tinto : U.S. Borax passe au diesel renouvelable

Rio Tinto a terminé la transition de sa machinerie lourde du diesel fossile au diesel renouvelable sur son site de Boron, en Californie, ce qui fait de l'US Borax, la première mine à ciel ouvert au monde à franchir cette étape.



Le passage au diesel renouvelable devrait permettre de réduire les émissions d'équivalent CO2 de 45 000 tonnes par an, ce qui équivaut à éliminer les émissions annuelles d'environ 9 600 voitures.



Sinead Kaufman, chef de la direction de Rio Tinto Minerals, a déclaré : 'Cette transition est une première étape importante et conduira sans aucun doute à d'autres opportunités de décarbonisation de nos opérations mondiales.'



Rio Tinto U.S. Borax a collaboré avec Rolls-Royce, Neste, l'Environmental Protection Agency et l'État de Californie afin d'assurer la transition complète de son parc de machinerie lourde sur place vers le diesel renouvelable à la fin du mois de mai 2023.



Cette conversion au diesel renouvelable soutient les objectifs mondiaux de décarbonisation de Rio Tinto, qui comprennent une réduction de 50 % des émissions des champs d'application 1 et 2 d'ici 2030, et l'engagement d'atteindre le zéro net d'ici 2050.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.