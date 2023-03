Rio Tinto : a dépensé 15,3 milliards de dollars en Australie

Rio Tinto a dépensé 15,3 milliards de dollars australiens auprès de fournisseurs australiens en 2022, dans le cadre de l'engagement continu de l'entreprise à soutenir les communautés où elle opère.



Il s'agit d'une augmentation de près de 9 % par rapport à l'année précédente et les dépenses ont été effectuées auprès de plus de 6 200 entreprises, y compris des entreprises détenues et exploitées par des Australiens et des succursales de sociétés internationales détenues et gérées localement.



Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto pour l'Australie, a déclaré : ' Soutenir les entreprises locales est une priorité essentielle pour Rio Tinto. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans nos partenaires fournisseurs locaux et les bonnes relations que nous entretenons avec eux nous aident à trouver de meilleurs moyens pour décarboniser nos activités. '



Rio Tinto travaille avec plus de 20 000 fournisseurs dans le monde. En 2022, la société a augmenté ses dépenses mondiales avec les fournisseurs à 22,5 milliards de dollars US, contre 19,8 milliards de dollars US en 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.