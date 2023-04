Rio Tinto : a payé 10,8 Mds$ d'impôts en 2022 (-18,8%)

Rio Tinto annonce avoir payé un total de 10,8 milliards de dollars d'impôts et redevances en 2022, contre 13,3 milliards un an plus tôt, soit un recul de 18,8%.



Le géant minier souligne néanmoins faire partie des plus gros contribuables en Australie: au cours des 10 dernières années, il affirme avoir payé un total de 74,9 milliards de dollars d'impôts et redevances dans le monde, dont 78,5% en Australie.



'Notre but est de trouver les meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde à besoin. Il est important que nous accomplissions notre objectif responsable de manière transparente, tout en contribuant à aider les pays hôtes et les communautés dans lesquels nous vivons et travaillons', a commenté Peter Cunningham, Chief Financial Officer.



'Nous sommes fiers de la contribution que nous apportons à nos pays d'accueil par la fiscalité et les redevances, et nous soutenons pleinement les travaux en cours de l'OCDE visant à protéger les droits d'imposition des gouvernements hôtes dans le respect des activités extractives', a-t-il ajouté.



