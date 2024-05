Rio Tinto : accord d'électricité pour l'usine de Tiwai Point

Rio Tinto fait savoir que New Zealand Aluminium Smelters (NZAS) - qui était jusqu'alors une coentreprise entre Rio Tinto et le groupe Sumitomo - a signé des accords d'électricité de 20 ans avec Meridian Energy, Contact Energy et Mercury NZ pour garantir l'avenir de l'usine de Tiwai Point, qui continuera à produire de l'aluminium de haute pureté et à faible teneur en carbone.



Ces accords couvrent un total de 572 MW d'électricité et commenceront en juillet 2024, se poursuivant jusqu'en 2044.



Outre ces accords, Rio Tinto a acquis la participation de 20,64 % de Sumitomo Chemical Company Limited (SCC) dans NZAS, ce qui rend NZAS entièrement détenue par Rio Tinto.



Rio Tinto a également acheté la participation de 2,46 % de SCC dans Boyne Smelters Ltd (BSL), augmentant sa participation à 61,85 %. Ces transactions, visant à transformer le portefeuille de SCC, sont soumises à des approbations réglementaires.



