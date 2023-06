Rio Tinto annonce le départ du chef de la division Aluminium en décembre

Rio Tinto PLC - Compagnie minière et métallurgique anglo-australienne - Ivan Vella, chef de la direction de la division Aluminium de Rio, a accepté un nouveau poste à l'extérieur de l'entreprise et quittera ses fonctions en décembre. Il continuera à diriger la division Aluminium pendant la recherche de son successeur, a déclaré Rio, mais il a quitté le comité exécutif avec effet immédiat.

Jakob Stausholm, PDG du groupe, a déclaré : "Ivan a apporté une contribution significative au cours de ses 20 années de carrière chez Rio Tinto, en occupant des postes de direction dans les groupes de produits aluminium, minerai de fer, cuivre et charbon, et en assurant un leadership opérationnel et stratégique. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir".

Cours actuel de l'action : 5 166,00 pence, en hausse de 1,9 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,4

