Rio Tinto prévoit d'augmenter de 16 % la production de sa plus récente mine de minerai de fer en Australie occidentale, tout en procédant à des changements progressifs qui lui permettront de retrouver des niveaux de production record dès 2025.

Le premier producteur mondial de minerai de fer augmentera la capacité de production de sa mine de Gudai-Darri dans la région de Pilbara en Australie occidentale de 7 millions de tonnes métriques pour atteindre 50 millions de tonnes par an, pour un coût de 70 millions de dollars, a-t-il déclaré mercredi.

Elle n'a pas fixé de calendrier, mais les analystes s'attendent à ce que Rio atteigne cet objectif d'ici 2025. Ses améliorations comprennent une plus grande utilisation de la technologie autonome dans les foreuses, les camions et les lignes ferroviaires.

Rio a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait des expéditions de minerai de fer de 323 millions à 338 millions de tonnes en 2024 à Pilbara, ce qui lui permettrait d'atteindre son record de 2018, avant d'aller de l'avant pour atteindre son objectif d'expéditions à moyen terme de 340-360 millions de tonnes par an.

"Dans les dix prochaines années, au niveau mondial, le nombre de personnes qui vont s'urbaniser sera aussi important que celui de la dernière décennie", a déclaré Simon Trott, chef de la division minerai de fer, à des journalistes.

"Les développements miniers nécessaires pour maintenir cette échelle sont énormes. Ainsi, si vous vous projetez dans les 20 prochaines années, nous utiliserons plus de minerai de fer que nous ne l'avons fait au cours des 30 dernières années.

Rio a fait état d'une hausse de 1,2 % de ses expéditions de minerai de fer au troisième trimestre mardi, grâce à l'augmentation de la production à la mine de Gudai-Darri. Il a expédié 83,9 millions de tonnes de minerai de fer de Pilbara au cours du trimestre de septembre, contre 82,9 millions un an plus tôt.

"Le redressement de RIO dans la région de Pilbara se poursuit", a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche.

Son objectif à moyen terme "semble réalisable" étant donné que l'épuisement des mines existantes sera compensé par une nouvelle capacité minière d'environ 130 millions de tonnes par an provenant de cinq mines, a déclaré Goldman Sachs.

"Nous pensons que RIO peut atteindre l'objectif de production à moyen terme de 340-360 millions de tonnes par an à partir de 2025 avec la montée en puissance de la Western Range de 25 millions de tonnes par an à partir du deuxième semestre de l'année 24 et l'augmentation de la production de Guidai-Darri et de Robe River", a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche.

Rio développera ensuite le plus grand gisement de minerai de fer d'Australie sous la forme de Rhodes Ridge, qui contient 6,8 milliards de tonnes de minerai de fer à 61,6 %, se trouve à proximité d'infrastructures existantes et a la capacité de produire plus de 80 millions de tonnes par an.

"Le gisement à haute teneur de Rhodes Ridge a le potentiel d'être important pour les activités de RIO dans la région de Pilbara, car il pourrait augmenter la capacité du système, utiliser les infrastructures ferroviaires et portuaires disponibles et aider à combler l'écart de flux de trésorerie disponible par tonne avec BHP à moyen et à long terme", a ajouté Goldman Sachs. (Reportage de Melanie Burton, édition de Mark Potter)