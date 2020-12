Rio Tinto : augmente sa capacité de recyclage d'aluminium à l'Usine Laterrière

SAGUENAY, Canada - Rio Tinto investit 11 millions de dollars canadiens pour accroître la capacité de recyclage de ses opérations d'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, afin d'offrir aux clients nord-américains de produits laminés une nouvelle solution durable combinant l'aluminium faible en carbone et recyclé.

Un nouveau four de refonte sera ajouté au centre de coulée de l'usine Laterrière pour recycler les recoupes d'aluminium provenant des activités de Rio Tinto et de ses clients dans les secteurs manufacturiers, afin de produire des lingots de laminage pour les industries de l'automobile et de l'emballage.

D'une capacité de refonte initiale de 22 000 tonnes d'aluminium par an, le nouveau système de recyclage d'aluminium devrait être opérationnel fin 2021.

Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Québec pour Rio Tinto a déclaré : « Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Rio Tinto d'améliorer les solutions de recyclage qu'il propose à ses clients, en soutenant la transition vers une économie circulaire. Ce nouveau four nous permettra de recycler 100 % des recoupes d'aluminium de nos opérations au Québec et de fournir un service de recyclage à nos clients pour les recoupes issues de leurs processus de fabrication, les aidant à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables. Cette étape innovatrice s'ajoutera à notre production responsable au Québec, où nous produisons de l'aluminium avec l'une des plus faibles empreintes de carbone au monde en utilisant l'énergie hydroélectrique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec a indiqué : « En investissant dans l'économie circulaire, Rio Tinto pourra offrir des produits à valeur ajoutée adaptés aux besoins de ses clients. Dans un contexte de relance économique, nous sommes fiers de voir émerger ce type de projet au service de l'environnement. Nous travaillons d'ailleurs à renouveler la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium, pour laquelle nous avons consulté les acteurs de l'industrie. Cet exercice de planification contribuera à maintenir la position du Québec parmi les plus grands producteurs d'aluminium au monde. »

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a dit : « Je me réjouis de cet investissement de Rio Tinto à son usine de Laterrière, en plein cœur de la Vallée de l'aluminium. Ce projet novateur, qui mise sur l'expertise de plusieurs équipementiers québécois, viendra solidifier davantage la position stratégique de notre région dans la production et la transformation de l'aluminium au Québec. Je suis fière de constater que l'équipe de Rio Tinto demeure à l'avant-garde en adoptant des technologies plus responsables, qui protègent encore plus notre environnement. »

Les experts en marketing technique de Rio Tinto aideront les clients à choisir le contenu recyclé approprié ainsi que l'alliage optimal pour leurs besoins spécifiques.

Le service de recyclage de produits laminés complétera la solution en boucle ferméeque Rio Tinto offrira aux clients de billettes à partir de 2021, en fournissant des alliages de haute qualité faits d'aluminium primaire à faible teneur en carbone et de contenu recyclé.

Le projet aura des retombées économiques se chiffrant à plus de 9,6 millions de dollars canadiens au Québec. L'entreprise québécoise GNA fabriquera le four de refonte, qui utilisera des brûleurs régénératifs à faible empreinte carbone. Le Fonds de développement économique régional de Rio Tinto a soutenu l'entreprise Dynamic Concept du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le développement technique du système de syphonage, qu'elle fabriquera.

Notes aux éditeurs

Rio Tinto est un leader de l'industrie de la production responsable d'aluminium, dont les activités au Canada sont alimentées par une énergie hydroélectrique 100 % renouvelable. En 2016, Rio Tinto a lancé RenewAl, la première marque d'aluminium primaire certifiée à faible émission de CO 2 au monde. Elle a contribué à l'élaboration de normes de production responsable pour l'industrie mondiale en tant que membre fondateur de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI), devenant le premier producteur à proposer l'aluminium ASI en 2018. Tournée vers l'avenir, ELYSIS, le partenariat de Rio Tinto avec Alcoa soutenu par Apple et les gouvernements du Canada et du Québec, poursuit le développement d'une nouvelle technologie révolutionnaire de production d'aluminium sans émissions directes de gaz à effet de serre.

