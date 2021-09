Rio Tinto : bientôt une nouvelle centrale solaire à Weipa

Rio Tinto annonce la construction d'une nouvelle ferme solaire avec stockage de l'énergie sur batterie, à Weipa (Queensland, Australie). Cette centrale de 4 MW va permettre de plus que tripler la capacité de production solaire du réseau électrique local et de fournir une énergie plus propre pour les opérations de Rio Tinto.



A terme, le site délivrera 11 GWh d'énergie par an, réduisant ainsi la consommation de diesel des opérations conduites par Rio Tinto à Weipa de 7 millions de litres par an et les émissions annuelles de dioxyde de carbone d'environ 20 000 tonnes.



Rio Tinto Weipa Operations achètera l'électricité à EDL et la nouvelle centrale solaire sera directement connectée au réseau électrique de Weipa.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.