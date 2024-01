(Alliance News) - Rio Tinto PLC a confirmé mardi ses prévisions prudentes pour 2024, tout en fournissant des chiffres de production annuelle pour 2023, prévoyant une reprise progressive en Chine au cours de l'année à venir.

Le mineur anglo-australien a déclaré que la production de minerai de fer des actifs de Pilbara en Australie occidentale a diminué de 2 % en glissement annuel à 87,5 millions de tonnes au quatrième trimestre, mais que sur l'ensemble de 2023, la production a augmenté de 2 % à 331,5 millions. Les chiffres de la région de Pilbara sont calculés sur une base de 100 %.

Les expéditions de minerai de fer de Pilbara ont diminué de 1 % pour atteindre 86,3 millions de tonnes au quatrième trimestre, mais ont augmenté de 3 % pour atteindre 331,8 millions en 2023.

La production de bauxite a augmenté de 15 % par an pour atteindre 15,1 millions de tonnes au quatrième trimestre, mais est restée stable pour l'ensemble de l'année 2023, à 54,6 millions de tonnes.

"Les opérations ont connu une amélioration continue au quatrième trimestre, avec une production de 8 % supérieure à celle du trimestre précédent, après les défis posés par des précipitations supérieures à la moyenne à Weipa au premier trimestre et des temps d'arrêt de l'équipement à Weipa et à Gove au premier semestre", a expliqué Rio Tinto.

Les installations de Weipa sont situées dans l'extrême nord du Queensland, tandis que le site de Gove se trouve dans le Territoire du Nord, tous deux en Australie.

La production d'aluminium a augmenté de 8 % pour atteindre 846 000 tonnes au dernier trimestre et de 9 % pour atteindre 3,3 millions de tonnes en 2023, grâce au retour à la pleine capacité de l'usine d'électrolyse de Kitimat et à l'achèvement des efforts de récupération des cellules à Boyne au cours du troisième trimestre.

Le cuivre extrait a augmenté de 5 % au quatrième trimestre pour atteindre 160 000 tonnes, et de 2 % pour atteindre 620 000 tonnes en 2023. Cela reflète la "première production durable" du gisement souterrain d'Oyu Tolgoi au cours du premier trimestre, ainsi que l'année complète d'augmentation de la propriété du gisement mongol.

Les scories de dioxyde de titane ont chuté de 15 % à 275 000 tonnes au quatrième trimestre et de 7 % à 1,1 million de tonnes sur l'ensemble de l'année.

"Les prix des matières premières ont trouvé un certain soutien au cours du trimestre, dans le contexte d'un renforcement des mesures politiques chinoises, d'une diminution des craintes de récession mondiale et d'un ralentissement généralisé de l'inflation. La politique monétaire dans les économies avancées reste stricte. Toutefois, les taux d'intérêt pourraient avoir atteint leur maximum. Les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale se sont améliorés, bien que des risques subsistent sur certains itinéraires tels que les canaux de Panama et de Suez, tandis que les coûts de la main-d'œuvre continuent d'augmenter sur des marchés tendus en Australie, au Canada et aux États-Unis", a commenté Rio Tinto.

Il a laissé inchangées ses prévisions de décembre pour la production en 2024, s'attendant à ce que les expéditions de Pilbara se situent dans une fourchette de 323 millions à 338 millions de tonnes. Les autres prévisions pour 2024 étaient principalement des fourchettes légèrement inférieures ou légèrement supérieures à celles de 2023.

Commentant les perspectives pour les marchés clés en 2024, Rio Tinto a déclaré qu'il s'attendait à ce que les mesures de relance chinoises entraînent une "reprise progressive" au cours de l'année, "bien que pondérée vers le second semestre", avec une faiblesse persistante dans le secteur de l'immobilier.

L'entreprise a également noté la croissance "modérée" de la production industrielle aux États-Unis et la contraction continue de l'industrie manufacturière, alors que l'économie américaine dans son ensemble ralentit avec le refroidissement du marché du travail. Dans l'UE, elle s'attend à une lente reprise à partir d'une "base basse" plus tard dans l'année.

"Il existe une bonne demande pour les matériaux que nous produisons, et notre objectif et notre stratégie à long terme sont plus logiques que jamais. Le travail que nous accomplissons aujourd'hui crée un Rio Tinto plus fort pour les années à venir, car nous investissons dans une croissance rentable tout en continuant à offrir des rendements attrayants aux actionnaires", a commenté le chef de la direction Jakob Stausholm.

Les actions de Rio Tinto ont clôturé en baisse de 1,3 % à 126,66 dollars australiens à Sydney.

